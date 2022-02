Anglickej hitparáde druhej polovice 20. storočia kraľovali aj Shadows

Bratislava 20. februára (TASR) – Anglickú singlovú hitparádu viedol 20. februára 1962 Cliff Richard so skupinou Shadows a skladbou The Young Ones. Prvé miesto jej patrilo šesť týždňov. Bola to titulná pesnička z rovnomenného filmu, ktorý mal premiéru v Londýne 19. decembra 1961. V Spojených štátoch ho uvádzali pod názvom Wonderful To Be Young, premietal sa aj v Československu pod názvom Klub mladých.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Chicory Tip s piesňou Son Of My Father. Na čele pobudla tri týždne. Túto anglickú pop-rockovú skupinu založili v roku 1967 spevák Peter Hewsomn a gitarista Rick Foster. Do singlovej TOP 40 sa okrem tohto hitu dostali aj piesne What's Your Name v júni 1972 a Good Grief Christina v apríli 1973. Rozišli sa v roku 1975. Na svojom konte majú päť albumov.



Skupina Jam s piesňou Town Called Malice viedla anglický rebríček 20. februára 1982. Na čele pobudla tri týždne. Táto pop-funková formácia vznikla v roku 1973, od roku 1976 hrali v londýnskych kluboch. V máji 1977 vydali prvý album In The City. Dva mesiace nato mali v singlovej hitparáde prvú skladbu All Around The World. V anglickom rebríčku mali celkom 20 piesní, štyri z nich, Going Underground z marca 1980, Start z augusta 1980, Town Called Malice z januára 1982 a Beat Surrender z novembra 1982 sa dostali na prvé miesto. Rozišli sa v závere roku 1982, vydali šesť štúdiových albumov, najúspešnejší bol šiesty The Gift, vydaný v marci 1982, ktorý sa dostal až na čelo rebríčka.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Shakespears Sister so skladbou Stay. Toto syntipopové duo je projektom Dave Stewarta, jej členkami bola Siobhan Fahey, bývalá členka skupiny Bananarama a Marcella Detroit. Na hudobnej scéne boli od záveru roka 1988. V roku 1989 vydali debutový album Sacred Heart. V anglickej singlovej hitparáde mali päť skladieb, najúspešnejšou z nich bola Stay, ktorá sa vo februári 1992 dostala na prvé miesto. Vydali dva štúdiové albumy, ten druhý Hormonally Yours vyšiel v roku 1992. Rozišli sa v roku 1996. Po trinástich rokoch, od roku 2009 pokračujú v činnosti.