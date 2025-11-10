< sekcia Magazín
Hity Mira Žbirku stále vypredávajú koncerty
Na poctu nedožitých 73 rokov a štvrtého výročia odchodu Mira Žbirku vydáva v pondelok (10. 11.) Universal Music reedíciu exkluzívneho výberu Best of Miro Žbirka.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Aj keď si práve v pondelok pripomíname štvrté výročie odchodu česko-slovenskej hudobnej legendy, hudba Mira Žbirku žije ďalej. Dokazujú to vypredané spomienkové koncerty aj projekt Miro Žbirka Symphonic Night, ktorý sa po úspešných koncertoch v Bratislave, Prahe, Zlíne a festivale Soundtrack v Poděbradoch presunie aj do ďalšieho roka. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.
Symfonický orchester s Mekyho kapelou pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša, spolu s renomovanými a svetovo uznávanými hosťujúcimi virtuózmi zahrá hity legendárneho slovenského skladateľa a speváka v symfonických aranžmánoch Dana Wunscha 6. septembra 2026 na Zámku Šimák v Pezinku a 20. októbra 2026 v pražskom Obecnom dome.
„Nedávno, po dvoch vypredaných koncertoch v Zlíne, mi ktosi povedal: Tak už zase bookuješ Mekyho! Je to tak a mám veľkú radosť, že Miro Žbirka Symphonic Night sa vďaka záujmu divákov pomaly stáva zavedenou koncertnou značkou. Chystáme aj ďalšie prekvapenia, ale je zatiaľ predčasné o nich hovoriť,” povedala o veľkom záujme fanúšikov Katka Žbirková
Na poctu nedožitých 73 rokov a štvrtého výročia odchodu Mira Žbirku vydáva v pondelok (10. 11.) Universal Music reedíciu exkluzívneho výberu Best of Miro Žbirka, ktorý vyšiel v limitovanej číslovanej edícii aj s bonusmi na jeseň v roku 2020. Po piatich rokoch môžu fanúšikovia v novom obale získať na troch 2LP kompletný výber hitov Mira Žbirku vo verziách remasterovaných v legendárnom londýnskom štúdiu Abbey Road. Na šiestich vinylových platniach je celkom 68 skladieb tak, ako ich zostavil Miro Žbirka v roku 2020. Poslednou skladbou je Slovenská, ktorá sa nenachádza na žiadnej inej vinylovej LP.
