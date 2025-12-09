< sekcia Magazín
Hľadáte alternatívu k transplantácii vlasov? Skúste vitamínovú kúru
Trápi vás rednutie vlasov alebo ich nadmerné vypadávanie?
Autor OTS
Bratislava 9. decembra (OTS) - Kým pre mnohých zostáva transplantácia vlasov jedinou možnosťou, moderná trichológia a dermatológia poukazujú na menej invazívne, no vedecky podložené alternatívy.
Vitamín D zohráva
Vitamín D, často označovaný ako „slnečný vitamín“, nehrá rolu len v zdraví kostí, ale je kriticky dôležitý aj pre vlasový folikul. Receptory pre vitamín D sa nachádzajú priamo vo vlasových folikuloch a hrajú kľúčovú úlohu v regulácii rastového cyklu. Jeho nízke hladiny sú preukázateľne spojené s alopéciou a telogénnym efluviom – stavom charakterizovaným nadmerným vypadávaním.
Biotín, B-komplex a zinok
Medzi ďalšie nevyhnutné mikroživiny patria hlavné vitamíny na rast vlasov, predovšetkým biotín (vitamín B7) a ostatné vitamíny skupiny B. Biotín je koenzým podieľajúci sa na metabolizme mastných kyselín, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu keratínu – hlavnej zložky vlasu. Aj keď primárny nedostatok biotínu je zriedkavý, cielená suplementácia preukázala zlepšenie štruktúry a sily vlasu u osôb s jeho deficitom. Rovnako dôležitý je zinok, ktorý pomáha pri syntéze proteínov a je nevyhnutný pre delenie buniek vo vlasovom folikule. Nedostatok zinku je bežný u pacientov s rôznymi typmi vypadávania vlasov.
Rozmarín a kofeín v sérach
Kombináciou vnútornej výživy a vonkajšej starostlivosti je možné maximalizovať potenciál vlasových folikulov. Kým perorálne vitamíny optimalizujú podmienky zvnútra, externá aplikácia cielených látok môže priamo ovplyvniť fázu rastu. Príkladom je použitie prírodných, ale vedecky overených extraktov.
• Klinické štúdie podporujú efektivitu rozmarínového oleja a kofeínu. Rozmarín preukázateľne stimuluje cirkuláciu v pokožke hlavy, čo je dôležité pre dodávanie živín do folikulu, a bolo zistené, že môže byť rovnako účinný ako minoxidil pri androgénnej alopécii. Kofeín, podľa štúdií, preniká do folikulu a potláča škodlivý vplyv dihydrotestosterónu (DHT), čím predlžuje anagénnu fázu.
V tomto kontexte sa ukazuje, že účinné sérum na rast vlasov predstavuje zásadnú neinvazívnu stratégiu, pretože stimuluje rast vlasov už za 3 mesiace s rozmarínom, kofeínom, ženšenom a zeleným čajom. Preniká hlboko do korienkov, aktivuje rast vlasov, dodáva životne dôležité živiny a posilňuje a oživuje vlasy.
