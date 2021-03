Hlásateľ počas SNP Michal Šumichrast sa narodil pred 100 rokmi

Trenčín/Bratislava 31. marca (TASR) - Podnikateľ a hlásateľ banskobystrického rozhlasového vysielača počas Slovenského národného povstania (SNP) Michal Šumichrast sa narodil v Trenčíne pred 100 rokmi 31. marca 1921.



Študoval na Vysokej škole hospodárskych vied v Bratislave a počas 2. svetovej vojny sa aktívne zapojil do hnutia odporu – bol hlásateľom banskobystrického vysielača. V roku 1944 ho zatklo gestapo a odviedlo do internačného tábora, z ktorého sa mu podarilo utiecť. V apríli 1945 sa zúčastnil na oslobodzovaní Bratislavy. Po vojne bol športovým redaktorom, pôsobil v redakciách časopisov Bojovník, Obrana a Borba.



Aby sa vyhol prenasledovaniu za svoje protikomunistické názory emigroval do Rakúska. Od roku 1950 žil v Austrálii, kde začal podnikať v stavebnom priemysle. Po udelení víz sa v roku 1955 presťahoval do Spojených štátov amerických (USA). Po štúdiu ekonómie na univerzite v štáte Ohio získal v roku 1962 titul Doktor ekonomických vied. Na univerzite potom pôsobil ako hosťujúci profesor.



Michal Šumichrast bol zakladateľom stavebných spoločností a majiteľom vydavateľstva zameraného na publikácie s tematikou stavebníctva. Bol členom mnohých reprezentatívnych spoločností, spolupracovníkom televíznych a rozhlasových spoločností a periodík. Pôsobil aj ako vedúci predstaviteľ Národnej asociácie stavebníkov rodinných domov v Ohiu, riaditeľ firmy Regnus a zástupca banky Prvá Bostonská.



Po Nežnej revolúcii v roku 1989 absolvoval na Slovensku viacero prednáškových turné a rozbehol podnikanie v oblasti nehnuteľností. V januári 1990 ho vymenovali za čestného poradcu slovenskej vlády. V lete 1990 stál za vznikom americkej akciovej spoločnosti Tatra Mountains Corporation, ktorá uzavrela dohody s predstaviteľmi rezortu obchodu a cestovného ruchu SR. Tie mu otvorili dvere do našich národných parkov vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v ktorých sa malo vybudovať rekreačné stredisko svetovej úrovne. Avšak aféra pomenovaná novinármi Tatragate, spojená s nekalými praktikami s pozemkami pod Tatrami, otriasla v tom čase stoličkami niekoľkých členov vlády a viedla k zriadeniu parlamentnej vyšetrovacej komisie.



V roku 1994 vyšla Šumichrastovi kniha "...ALEBO BYŤ SLOBOBODNÝ". Bola to séria krátkych príbehov zo života autora poprepletaná historickými faktami. Opisuje v nej predvojnový život v Československu, čas štúdií, obdobie druhej svetovej vojny, činnosť Hlinkovej gardy a napokon svoj útek z krajiny potom, keď sa sa moci chopili komunisti.



Michal Šumichrast zomrel 5. septembra 2007 vo veku 86 rokov vo Washingtone.