Hlava katolíckej cirkvi, pápež František, má 85 rokov

Na nedatovanej snímke sú rodinní príslušníci pápeža Františka. Horný rad zľava strýko Oscar Adrian Sivori, matka Maria Regina Sivoriová a teta Catalina Ester Sivoriová. Dolný rad zľava strýko Vicente Francsico Sivori, starý otec Francisco Sivori Sturla, stará mama Maria Gogna de Sivoriová a strýko Juan Sivori. Foto: TASR/AP

Titulné stránky argentínskych novín s fotografiami novozvoleného pápeža, 14. marca 2013. Foto: TASR/AP

Ešte ako argentínsky kardinál drží v marci 2011 Jorge Bergoglio malú vlajku futbalového klubu San Lorenzo Foto: TASR/AP

Pápež František (vľavo) a emertiný pápež Benedikt XVI. počas stretnutia v talianskom meste Castel Gandolfo 23. marca 2013. Foto: TASR/AP

Na snímke pápež František a prezidentka SR Zuzana Čaputová počas privítacieho ceremoniálu v Prezidentskom paláci 13. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava/Buenos Aires 17. decembra (TASR) – Pápež František je prvým mimoeurópskym pápežom po viac ako tisícročí a prvou hlavou katolíckej cirkvi pochádzajúcej z Ameriky. Je tiež prvým Svätým Otcom zo Spoločnosti Ježišovej (Rád jezuitov). Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires, sa v poradí 266. pápežom stal 13. marca 2013. Na svätopeterskom stolci vystriedal Benedikta XVI. a prijal meno František na počesť svätého Františka z Assisi.Od narodenia pápeža Františka uplynie v piatok 17. decembra 85 rokov.Jorge Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v Buenos Aires v rodine imigrantov z talianskeho Piemontu. Jeho otec pracoval ako účtovník a matka sa starala o výchovu piatich detí.V knižnom rozhovore, ktorý vyšiel v roku 2010 pod názvom El Jesuita (Jezuita), uviedol, že rád tancoval tango, s obľubou čítal klasickú literatúru, ale aj to, že istý čas si zarábal ako vyhadzovač v bare. Priznal sa aj k tomu, že sa ako chlapec zamiloval do dievčiny, ktorej v liste napísal, že ak sa za neho nevydá, stane sa kňazom. Pre infekciu mu ako mladíkovi vyoperovali časť pľúc.Po skončení chemicko-priemyselnej školy vstúpil do kňazského seminára vo Villa Devoto v Buenos Aires a 11. marca 1958 prešiel do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Počas neho študoval v Čile teológiu a filozofiu, jeho učiteľom bol napríklad Lucio Gera, jeden zo zakladateľov takzvanej teológie oslobodenia.V roku 1963 po návrate do Buenos Aires zavŕšil štúdium filozofie vo veľkom seminári sv. Jozefa v San Migueli. Rok vyučoval literatúru a psychológiu na Kolégiu Nepoškvrnenej v Santa Fe a potom v roku 1966 na jezuitskej Univerzite Spasiteľa v Buenos Aires.Za kňaza ho vysvätili v decembri 1969 a v rokoch 1970 – 1971 pokračoval vo formácii v Španielsku. Po návrate do vlasti zložil 22. apríla 1973 u jezuitov doživotné sľuby. Pôsobil ako magister novicov vo Villa Varilari v San Migueli a koncom júla 1973 ho zvolili za provinciála argentínskej provincie jezuitov. Túto službu vykonával šesť rokov.V rokoch 1980 - 1986 bol rektorom Filozofickej a teologickej fakulty v San Migueli a pôsobil ako farár vo farnosti Patriarchu sv. Jozefa v diecéze San Miguel.Dizertačnú prácu obhájil v roku 1986 na filozofickom a teologickom kolégiu PTH Sankt Georgen vo Frankfurte nad Mohanom. Predstavení ho následne poslali znovu na univerzitu Spasiteľa v Buenos Aires a potom na seminár do Córdoby, kde pôsobil ako profesor a špirituál.Pápež Ján Pavol II. ho 20. mája 1992 ustanovil za titulárneho biskupa mesta Auca a pomocného biskupa Buenos Aires. Arcibiskupom Buenos Aires sa Jorge Mario Bergoglio stal 28. februára 1998.Za kardinála ho Ján Pavol II. vymenoval 21. februára 2001. Aj v tejto cirkevnej hodnosti si zachoval povesť zástancu chudobných a kritika argentínskych politikov.Hlavou rímskokatolíckej cirkvi sa stal 13. marca 2013 v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi. Svojej skromnosti, neformálnosti a predstave cirkvi chudobných pre chudobných ostal verný aj ako pápež.Je fanúšikom argentínskeho futbalového klubu CA San Lorenzo de Almagro. V roku 2015 vydal aj hudobný album s názvom Wake Up!Pápež František, osobnosť roku 2013 časopisu Time, predstavuje kompromis medzi teológiou oslobodenia populárnou v Latinskej Amerike a tradicionalizmom jezuitského rádu. Je známy svojou kritikou konzumného spôsobu života, kapitalizmu ako globálneho ekonomického systému či zástancom ochrany životného prostredia a zápasu proti klimatickej zmene. Postoje k týmto problémom prezentoval aj vo svojich encyklikách Laudato Si - O starostlivosti o náš spoločný domov (2015) a Frateli tutti – O bratstve a sociálnom priateľstve (2020).Svätý Otec v septembri tohto roka započal svoju prvú cestu na Slovensko. Stalo sa tak po ôsmich rokoch od prvého pozvania. V roku 2013 mu ho adresoval prezident Ivan Gašparovič. V priebehu ďalších rokov ho zopakovali pri rôznych stretnutiach aj ďalší predstavitelia Slovenskej republiky, vrátane aktuálnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej. Návštevu oficiálne potvrdil 4. júla.Počas štvordňovej pastoračnej návštevy (12. - 15. septembra) absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu, zástupcami náboženských obcí, ako aj židovskej či rómskej komunity. V priebehu svojej cesty navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a program jeho cesty vyvrcholil v Šaštíne, ktorej súčasťou bola svätá omša s homíliou Svätého Otca. Na podujatia s pápežom Františkom sa prihlásilo celkovo vyše 100.000 ľudí.Len pred pár dňami 2. decembra smerovali kroky Svätého Otca na Cyprus a neskôr aj do Grécka, kde sa zaujímal najmä o útrapy migrantov snažiacich sa dostať do Európy.