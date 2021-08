Hlavnou hviezdou karlovarského filmového festivalu bude Ethan Hawke

Karlove Vary 5. augusta (TASR) - Zahraničnou hviezdou nadchádzajúceho 55. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch (KVIFF) bude americký herec, režisér a spisovateľ Ethan Hawke. Informoval o tom vo štvrtok Český rozhlas, citujúc organizátorov festivalu.



Na prehliadke, ktorá sa tento rok bude konať od 20. do 28. augusta, si Hawke (50) prevezme Cenu prezidenta festivalu a osobne uvedie thriller Paula Schradera Prvý napravený (2017). Zahral si v ňom postavu kňaza prechádzajúceho krízou viery. Usporiadatelia vo štvrtok tiež zverejnili kompletný program festivalu.



"Festival v roku 2018 usporiadal poctu neziskovému filmovému klubu Austin Film Society a tento rok na retrospektívu venovanú tejto uznávanej inštitúcii nadväzujeme ocenením herca a režiséra, ktorý má k texaskej nezávislej filmovej scéne ako rodák z Austinu a dlhoročný spolupracovník režiséra Richarda Linklatera neobyčajne blízko," uviedlo vo vyhlásení vedenie KVIFF.



Hawke prerazil vďaka filmu Spolok mŕtvych básnikov (1989), v ktorom stvárnil plachého študenta vystupujúceho po boku učiteľa v podaní Robina Williamsa. Kľúčový moment jeho kariéry prišiel v roku 1995, keď ho Richard Linklater obsadil do romantickej drámy Pred úsvitom, ktorá sa dočkala ďalších dvoch pokračovaní, píše Český rozhlas.



Zo spolupráce z Linklaterom doteraz vzniklo osem filmov vrátane snímky Chlapčenstvo (2014), ktorá získala šesť nominácií na Oscara. Na niektorých filmoch sa Hawke podieľal aj ako spoluscenárista.



Jeho režisérskym debutom bola dráma Chelsea Walls (2001). Po nej nasledovala adaptácia vlastného románu Horúca krajina (2006), dokument Seymour: An Introduction (2014) a nateraz posledný film Blaze (2018) o živote speváka country Blazea Foleyho, ku ktorému napísal aj scenár.



Hawke má na svojom konte štyri nominácie na Oscara. Dve za herecké výkony vo filmoch Training Day (2001) a Chlapčenstvo, ďalšie dve za scenáre k snímkam Pred súmrakom (2004) a Pred polnocou (2013).