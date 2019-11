Hlavnú cenu KAMERA 2019 získala Denisa Buranová za film Ostrým nožom

Bratislava 27. novembra (TASR) – Hlavnú cenu deviateho ročníka za najlepšie kamerové výkony KAMERA 2019 získala Denisa Buranová za film Ostrým nožom. TASR o tom informovala manažérka podujatia Zuzana Golianová.



Ocenenia získali aj Tomáš Juríček v kategórii televízny seriál za prácu na seriáli Mária Terézia, Juraj Mravec v kategórii dokumentárny film za dokument Stratený domov a Michal Babinec prevzal dve ocenenia, prvé v kategórii krátky film s názvom Flora a druhé za audiovizuálnu reklamu Heroes of Today. Cena za hudobný videoklip patrí Dušanovi Husárovi za Son Lux - Yesterday's Wake a za najlepšiu kameru v študentskom filme prevzal cenu Oliver Záhlava za snímku Pura Vida. Cenu za celoživotné dielo prevzal Richard Krivda a Cenu za technologický prínos Vlado Struhár.



"Snažíme sa spolu s vami už po deviaty raz prezentovať, že filmové umenie, a jedného dňa aj filmový priemysel, majú na Slovensku svoje nezastupiteľné miesto, majú dlhú tradíciu a majú hlavne budúcnosť, a to aj napriek devastačnému obdobiu v poslednom desaťročí minulého storočia a všetkým prekážkam na našej spoločnej ceste," povedal v príhovore na podujatí prezident Asociácie slovenských kameramanov (ASK) Lukáš Teren.



Do súťaže sa prihlásilo 133 audiovizuálnych diel, prvýkrát sa hodnotili v dvojkolovom systéme. V prvom kole hlasovali všetci členovia ASK a v druhom hodnotila víťazné diela z nominácií z prvého kola porota, v ktorej sa nachádzali Steve Gainer, Federico Cesca a zástupcovia domácej kinematografie Richard Žolko, Tomáš Stanek a Martin Chlpík. Program podujatia sa začal v stredu a potrvá do štvrtka (28. 11.) v Kine Lumiere.