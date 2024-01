Hollywoodsky herec Nicolas Cage, nositeľ Oscara, oslávi 60 rokov

Long Beach/Bratislava 7. januára (TASR) - Patrí medzi najúspešnejších hercov Hollywoodu, keď svoje nesporné majstrovstvo preukázal v desiatkach filmov. Talent potvrdil aj v podmanivej sonde do duše človeka Leaving Las Vegas (1995), ktorá mu priniesla Oscara.



V nedeľu 7. januára bude mať hollywoodsky herec Nicolas Cage 60 rokov.



Nicolas Cage, vlastným menom Nicolas Kim Coppola, sa narodil 7. januára 1964 v Kalifornii do známej a uznávanej filmárskej rodiny. V mladosti túžil, podobne ako jeho otec - spisovateľ, vstúpiť do sveta literatúry.



Rodák z Long Beach je synovcom slávneho režiséra Francisa Forda Coppolu a práve ten ho výrazne ovplyvnil pri rozhodovaní vydať sa na hereckú dráhu. Nemalú úlohu pri tom však zohrali aj filmy Na východ od raja (1955) a Rebel bez príčiny (1955), v ktorých - v tom čase ešte mladého Nicolasa Kima Coppolu - ohromil výkon Jamesa Deana.



Do sveta filmu vstúpil v 80. rokoch 20. storočia a aby sa vyhol obvineniam z protekcie zmenil si priezvisko na Cage. V niektorých filmoch svojho strýka si aj zahral, patria medzi ne napríklad snímky Dravé ryby (1983), Cotton Club (1984) či Peggy Sue sa vydala (1986).



Prvú nomináciu na Zlatý glóbus vyniesla Nicolasovi Cageovi romantická komédia Pod vplyvom splnu (1987) v réžii Normana Jewisona, kde si zahral milenca speváčky Cher. Táto love story, ktorá získala tri Oscary, doslova okúzlila divákov a stala sa v tom čase jedným z najúspešnejších filmov.



Začiatkom 90. rokov si zahral jednu z hlavných postáv v snímke Davida Lyncha Divokosť v srdci (1990), ktorá si odniesla z medzinárodného filmového festivalu v Cannes Zlatú palmu.



Popularitu a uznanie priniesla hercovi psychologická dráma o láske, alkohole a zmarenom živote nazvaná Leaving Las Vegas (1995), ktorú režíroval Mike Figgis. Nicolas Cage si prevzal za vynikajúce stvárnenie postavy hollywoodskeho scenáristu Bena Sandersona sošku Oscara. Druhú nomináciu na toto prestížne ocenenie mu vyniesla úloha scenáristu Charlieho Kaufmana a jeho fiktívneho dvojčaťa Donalda vo filme Adaptácia (2002).



Zahral si aj v kultovej snímke Skala (1996). Film sa podľa slov kritiky zaradil k najpôsobivejším akčným thrillerom 90. rokov. Do úlohy špičkového chemického špecialistu FBI Stanley Goodspeeda obsadil režisér Michael Bay práve Nicolasa Cagea. O rok neskôr exceloval spolu Johnom Travoltom v akčnej lahôdke Tvárou v tvár (1997). Kritici nešetrili slovami chvály a samotný film sa stal kasovým trhákom.



Bohatá filmografia Nicolasa Cagea, ktorý má od roku 1998 svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, jednoznačne vypovedá o tom, že všestranný herec bravúrne zvláda rôzne filmové žánre. Potvrdením toho je aj úloha v snímke Mandolína kapitána Correliho (2001), ktorá vznikla podľa literárnej predlohy Louisa de Bernieresa. Herec neodmietol ani ponuku režiséra Andrewa Niccolu a nakrútil s ním film s názvom Obchodník so smrťou (2005). Príbeh cynicky pragmatického obchodníka so zbraňami odohral bravúrne.



Z posledných filmov možno spomenúť Willyho kúzelný svet (2021), akčnú komédiu Neznesiteľná váha obrovského talentu (2022), v ktorej hlavný predstaviteľ Nicolas Cage ako fiktívna postava stvárňuje seba samého, či drámu Lovci bizónov (2022).



Na Medzinárodnom filmovom festivale Febiofest Bratislava, ktorý sa uskutoční od 13. do 19. marca 2024 nebude chýbať hercova filmová novinka nazvaná To sa mi snáď zdá (Dream Scenario, 2023). Cage v nej stvárňuje nenápadného vysokoškolského profesora Paula Matthewsa.



Nicolas Cage má za sebou štyri manželstvá - jeho prvou manželkou bola herečka Patricia Arquettová, necelé dva roky bol ženatý s Lisou Marie Presleyovou, dcéru Elvisa Presleyho však požiadal o rozvod už po 107 dňoch. Treťou manželkou slávneho herca bola Alica Kimová a štvrtou vizážistka Erika Koike, ale už o štyri dni podal žiadosť o zrušenie manželstva.



Vo februári 2021 sa oženil po piatykrát s o 31 rokov mladšou japonskou herečkou Riko Shibata, ktorá mu 7. septembra 2022 porodila dcéru Augustu Francescu. Okrem dcérky má oscarový herec a hollywoodska hviezda ešte dvoch synov.







Zdroj:www.cfd.cz