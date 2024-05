HONOR pre vývojárov spúšťa beta verziu systému Android 15

Šanghaj / Bratislava 16. mája (OTS) - Globálna technologická značka HONOR dnes oznámila, že Android 15 Beta 1 je pre vývojárov HONOR k dispozícii od 10. mája. HONOR Magic6 Pro a HONOR Magic V2 sú prvé zariadenia, ktoré dostali túto aktualizáciu. Tento operačný systém ponúka vývojárom HONOR včasný prístup k najnovším aktualizáciám systému Android, čo im umožňuje testovať nové funkcie a zlepšovať kompatibilitu ich aplikácií na vlajkových smartfónoch HONOR. Užívateľská skúsenosť bude s Androidom 15 ešte lepšia, ako aj s vylepšeným zabezpečením a súkromím, optimalizovanou správou zdrojov zariadenia a mnohými ďalšími vychytávkami.Do testovania je možné zapojiť sa na tomto linku: https://developer.honor.com/en/docs/adaptation_guide/guides/android_15_beta_guide So systémom Android 15 môžu užívatelia chrániť svoje osobné údaje, mať ich pod ešte lepšou kontrolou a v bezpečnejšom prostredí. Operačný systém zavádza sandbox SDK, ktorý umožňuje službám, ako je reklama, bežať v takzvanom sandboxe, ktorý zabraňuje aplikáciám tretích strán zhromažďovať súkromné údaje užívateľov. Android 15 tiež predstavuje vylepšený indikátor ochrany osobných údajov s novým portálom na správu povolení, ktorý užívateľom poskytuje lepší prehľad o ich stave ochrany osobných údajov pri správe a schvaľovaní povolení pre funkcie, ako je kamera a mikrofón.Android 15 pokračuje v zdokonaľovaní systému Android Dynamic Performance Framework (ADPF), ktorý pomáha kontrolovať interakciu aplikácií náročných na energiu, ako je napríklad hranie hier, so zdrojmi napájania zariadenia. To pomáha zariadeniu lepšie reagovať na požiadavky na jeho GPU, CPU a chladiaci systém. Umožňuje tiež, aby aplikácie s dlhodobými úlohami na pozadí bežali energeticky efektívne.Android 15 ďalej optimalizuje personalizované funkcie. Napríklad pri fotografovaní prostredníctvom aplikácií pre sociálne siete môžu fotoaparáty v aplikáciách ovládať intenzitu blesku. Vývojári môžu pomocou rozhraní Android, nástrojov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou Google ďalej optimalizovať prostredie užívateľov na ešte viac personalizované užívateľské scenáre.Aktualizácia Android 15 Beta 1 je teraz k dispozícii pre HONOR Magic6 Pro a HONOR Magic V2. HONOR Magic6 Pro je známy svojou kamerou Falcon, In-Device MagicLM a umelou inteligenciou v zariadení. HONOR Magic V2 stiera hranicu medzi štandardnými a skladacími telefónmi. Ako prvý skladací telefón má hrúbku menej ako 10 mm, čo z neho robí nielen najtenší ale aj najľahší skladací smartfón na svete. Oba modely majú zaručené 4 hlavné aktualizácie MagicOS a 5 rokov bezpečnostných aktualizácií pre svojich užívateľov po celom svete.HONOR aktívne podporuje vývojárov pri prispôsobovaní a optimalizácii aplikácií pre operačný systém Android, aby poskytovali čo najlepší užívateľský zážitok. Teraz majú vývojári k dispozícii Android 15 Beta 1, čo zlepšuje kompatibilitu a vývoj aplikácií pre ďalšiu verziu systému Android. HONOR bude naďalej podporovať vývojárov v ďalšej aktualizácii na Android 15 Beta, ktorá sa uskutoční neskôr v lete.