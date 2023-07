HONOR uvádza na globálny trh rodinu produktov HONOR 90

Paríž/Bratislava 6. júla (OTS) - Globálna technologická značka HONOR dnes oznámila uvedenie rodiny telefónov HONOR 90 na európsky trh. HONOR 90 sa pýši pôsobivým hlavným fotoaparátom s rozlíšením 200 Mpx a špičkovým, na všetkých štyroch hranách zaobleným displejom s technológiou, šetrnou pre naše oči. Smartfón ponúka prevratný hardvér a softvér, ktorý umožňuje dnešnej online generácii detailne zachytiť svoje každodenné zážitky a podeliť sa o jedinečné chvíle so svojimi blízkymi.„V spoločnosti HONOR robíme všetko preto, aby sme vďaka našej špičkovej technológii umožnili spotrebiteľom po celom svete využiť každý deň na maximum a zdieľať pritom svoju osobitú energiu,“ povedal George Zhao, CEO HONOR Device Co, Ltd. „Rodina produktov HONOR 90 poteší zákazníkov po celom svete a dopraje im výnimočný zážitok. Či už ide o vynikajúce inovácie fotoaparátu, na človeka zamerané riešenie displeja alebo bleskovo rýchly výkon s najlepším hardvérom vo svojej triede a naším inteligentným systémom MagicOS. HONOR 90 urobí radosť najmä aktívnym tvorcom obsahu, ktorí hľadajú šikovného a spoľahlivého partnera pre zachytenie svojho pestrého života.“Úplne nový systém troch fotoaparátov sa skladá z 200Mpx hlavného fotoaparátu so snímačom 1/1,4", 12Mpx ultra širokouhlého a makro fotoaparátu so 112° zorným poľom a 2Mpx hĺbkovej kamery, ktorá pomáha fotoaparátu presnejšie merať vzdialenosť. 200Mpx hlavný fotoaparát umožňuje vytvoriť vynikajúce fotky s vysokým dynamickým rozsahom (HDR), ktoré sú detailné a jasné aj za slabého osvetlenia. To je možné vďaka fúzii viacerých snímok, algoritmu redukcie šumu a zlučovaniu pixelov pre dosiahnutie výkonu zachytenia svetla ekvivalentnému k 2,24 µm veľkosti pixelov (16 v 1).HONOR 90 navyše prináša nový portrétový režim, ktorý používateľom pomáha zachytiť dych vyrážajúce portréty s dobre vykreslenými obrysmi tváre, s presnými odtieňmi pleti a autentickým efektom bokeh. Ten prirodzene prelína fotografovaný objekt a jeho pozadie. Režim Portrét podporuje aj snímanie s dvojnásobným priblížením, vďaka ktorému je možné dosiahnuť lepšie zvýraznenie objektu v zábere.Predný fotoaparát s rozlíšením 50 Mpx dokáže zachytiť kvalitné selfie, plné detailov a z modelu HONOR 90 tak robí ideálnu voľbu pre začínajúcich kreatívnych tvorcov.Kamera smartfónu HONOR 90 je navrhnutá tak, aby pomáhala blogerom zefektívniť ich prácu a využíva umelú inteligenciu (AI) na redukciu šumu vo videu. AI vie zároveň odporučiť vhodný režim videa a AI Vlog Assistant umožňuje pomocou niekoľkých kliknutí vytvoriť 15-sekundové video, pripravené na zverejnenie na sociálnych sieťach. HONOR 90 dosahuje všestrannú redukciu šumu s odstupom signálu od šumu 20 dB a tým sa blíži k profesionálnemu rekordéru. Vďaka tomu môžu používatelia zachytiť čisté ľudské hlasy bez ďalších rušivých prvkov.HONOR 90 disponuje 6,7 palcovým, na štyroch hranách zaobleným plávajúcim displejom , ktorý podporuje vysoké rozlíšenie 2664 × 1200, 100% farebný gamut DCI-P3 a až 1,07 miliardy farieb, takže vizuálny obsah na ňom doslova ožíva a užijete si ho ostro a v úžasných farbách. HONOR 90 navyše podporuje špičkový jas HDR 1600 nitov, ktorý umožňuje lepšiu čitateľnosť displeja aj za jasného svetla.Displej je rýchly a citlivý vďaka adaptívnej obnovovacej frekvencii obrazovky až 120 Hz , ktorá sa dynamicky upravuje podľa zobrazovaného obsahu tak, aby nastala optimálna rovnováha medzi plynulosťou obrazu a výdržou batérie. Vďaka podpore HDR10+ a certifikátom HDR od spoločností Netflix a Amazon Prime Video si navyše užívatelia smartfónu HONOR 90 vychutnajú výnimočný multimediálny zážitok, či už na cestách, alebo v pohodlí domova.Globálna technologická značka HONOR sa zaviazala vytvárať technológie zamerané na človeka, a preto je HONOR 90 vybavený špičkovými funkciami pre pohodlie očí . Smartfón získal certifikát TÜV Rheinland za absenciu blikania a dosiahol bezpečnú úroveň stmievania. To z neho robí dokonalého partnera pre mladú generáciu túžiacu po zábave, ktorá trávi dlhé hodiny sledovaním obsahu na svojich smartfónoch. Displej podporuje v obore vôbec najvyššiu frekvenciu stmievania s pulzne šírkovou moduláciou (PWM) 3840 Hz , a tým minimalizuje záťaž očí pri nastavení nízkeho jasu. Displej ponúka aj funkciu Dynamic Dimming, ktorá simuluje prirodzené svetlo a zmierňuje tak únavu očí, a tiež technológiu HONOR Circadian Night Display, ktorá filtruje modré svetlo a podporuje prirodzenú produkciu hormónu melatonínu a tým zlepšuje kvalitu spánku.Tvorcovia modelu HONOR 90 sa inšpirovali tzv. haute couture a remeselným spracovaním luxusných šperkov. Smartfón a jeho 7,8 mm tenké a 183 g ľahké telo vyžarujú vysokú úroveň prevedenia. Jeho hladké, zaoblené hrany prinášajú príjemný pocit nielen pri držaní smartfónu v dlani, ale aj z jednoduchého pohľadu naň. Vďaka hĺbkovo zosilnenému sklu majú používatelia istotu, že ich smartfón má skvelú odolnosť a niečo vydrží. Na jeho zadnej strane nájdete ikonický dizajn klasického dvojitého prstenca rodiny produktov N so zaoblenými prvkami, ktoré vznikli pomocou presnej techniky rezania s brilantným leskom a nádychom elegancie.HONOR 90 má veľkú 5000mAh batériu, vďaka ktorej ho môžete používať celý deň. Na jedno nabitie HONOR 90 vydrží až 19,5 hodiny nepretržitého lokálneho streamovania videa. Keď je jeho batéria vybitá, používatelia ju môžu pomocou 66W rýchlonabíjania HONOR SuperCharge dobiť na 45% len za 15 minút. Rýchly a úsporný telefón HONOR 90 poháňa Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, ktorý má o 20 % lepší grafický procesor a o 30 % vyšší výkon umelej inteligencie, ako jeho predchodca. Vnútornú teplotu drží pod kontrolou o 147 % väčšia odparovacia komora, ktorá uľahčuje účinný odvod tepla, a HONOR 90 tak zostáva chladný na dotyk aj pri vysokej záťaži.Smartfóny HONOR 90 a HONOR 90 Lite majú najnovší systém HONOR MagicOS 7.1 so systémom Android 13 a radom vylepšených smart funkcií, ako napríklad Magic Text, ktoré prinášajú inteligentné užívateľské zážitky a umožňujú používateľom byť so svojim smartfónom maximálne produktívni.Funkcia Magic Text inteligentne rozpoznáva text na obrázku a umožňuje s ním ďalej pracovať. Napríklad, ak funkcia Magic Text identifikuje telefónne číslo, používatelia naň môžu kliknúť a vybrať akciu z ponuky, vrátane volania, odoslania správy alebo uloženia čísla. Magic Text dokáže tiež identifikovať e-mailové adresy a odkazy na webové stránky pre rýchlejší prístup k službám. Do režimu rozpoznávania a skenovania textu je možné vstúpiť ihneď po zobrazení digitálneho hľadáčika.HONOR 90 Lite, uvedený na trh spoločne s modelom HONOR 90, je štýlový, všestranný telefón, ktorý sa môže pochváliť skvelým systémom fotoaparátu, výborným displejom a radom šikovných funkcií pre lepší užívateľský zážitok.HONOR 90 Lite užívateľom prináša 100Mpx hlavný fotoaparát s clonou f/1,9, 5Mpx širokouhlý a hĺbkový fotoaparát a 2Mpx makro fotoaparát pre majestátne snímky krajiny, ale aj fotky plné jemných detailov. Milovníci selfie majú k dispozícii 16Mpx predný fotoaparát na zachytenie pôsobivých autoportrétov s jasnými rysmi a vylepšenými farbami. Okrem toho je 6,7 palcový bezokrajový displej telefónu HONOR 90 Lite vybavený adaptívnou obnovovacou frekvenciou až 90 Hz , ktorá užívateľom poskytuje príjemný vizuálny zážitok. Displej má tiež certifikát TÜV Rheinland pre nízku úroveň modrého svetla a podobne ako HONOR 90 patrí medzi zariadenia, zamerané na človeka s funkciami pre ochranu očí, vrátane dynamického stmievania a cirkadiánneho nočného režimu displeja.HONOR 90 Lite poháňa systém MediaTek Dimensity 6020 5G a batéria s kapacitou 4500 mAh . Užívatelia, ktorí chcú mať svoje médiá neustále po ruke, môžu naplno využiť 8GB pamäť a veľký 256GB úložný disk telefónu HONOR 90 Lite, ktorý pojme až 57 808 fotografií, 22 322 skladieb alebo 892 HD videí . HONOR 90 Lite má k dispozícii aj technológiu HONOR RAM Turbo (8 GB + 5 GB), ktorá presúva časť pamäte flash do pamäte RAM, takže 8 GB RAM pamäť je možné zväčšiť na 13 GB RAM.HONOR 90 si môžete vybrať v čiernom prevedení Midnight Black, v zelenej farbe Emerald Green alebo v striebornej Diamond Silver. Model HONOR 90 Lite nájdete vo dvoch odtieňoch, tyrkysovej Cyan Lake a čiernej Midnight Black.HONOR 90 bude u slovenských predajcov dostupný v dvoch verziách. Verzia s pamäťou 8 + 256 GB za cenu 549€ a verzia s pamäťou 12 + 512 GB za 599€. U operátora Orange bude dostupná verzia 12 + 512 GB v zelenej a čiernej farbe a od 6.7. do 30.9. dostanete k nákupu navyše aj druhý telefón Honor X6 len za jedno Euro. U operátora O2 bude dostupná verzia 12 + 512 GB vo všetkých farebných prevedeniach. V predpredaji do 9.7. navyše dostanete k nákupu druhý telefón Honor 70 Lite ako darček. Od 10.7. následne bude k dispozícii v akčnej ponuke s výkupným bonusom 180€ pri odpredaji starého zariadenia. V NAY budú dostupné obe pamäťové verzie a farebné prevedenia. V predpredaji od 7.7. do 23.7. navyše dostanete k nákupu ako darček tablet HONOR Pad X8.Model HONOR 90 Lite si môžete zaobstarať už dnes za skvelú cenu 299€. Pri nákupe HONOR 90 Lite Vám v závislosti od predajcu pribalia aj darček. U operátora O2, získate k HONOR 90 Lite aj praktické slúchadlá O2 pods. U operátora Orange k nákupu dostanete ako darček slúchadlá HONOR Earbuds X3 Lite. V NAY predaj začína 7.7. a počas časovo obmedzenej predpredajovej akcie dostanete navyše k nákupu HONOR 90 Lite ako darček aj smart náramok HONOR Band 7.