HONOR uvádza na trh novú sériu HONOR Magic V3 v Číne

Bratislava 23. júla (OTS) – Globálna technologická značka HONOR oznámila uvedenie novej generácie vlajkových lodí skladacích smartfónov HONOR Magic V3 a HONOR Magic Vs3 v čínskom Shenzene.



HONOR Magic V3, ktorý bol uvedený na trh len mesiac po európskom uvedení modelu HONOR 200 Pro, je skladacia vlajková loď, ktorá bezproblémovo kombinuje špičkovú technológiu s ultratenkým dizajnom. HONOR Magic Vs3 ponúka komplexný používateľský zážitok za vyváženú cenu, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre tých, ktorí so skladacími smartfónmi ešte len začínajú.



„Uvedenie série HONOR Magic V3 na trh stanovuje nový štandard štíhlosti v skladacích smartfónoch,“ povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR. „HONOR pokračuje v inováciách skladacích smartfónov, aby poskytoval výnimočný používateľský zážitok porovnateľný s klasickými vlajkovými loďami, pokiaľ ide o tenkosť a hmotnosť. Ultratenké telo a prémiový dizajn série HONOR Magic V3 nanovo definujú štandard toho, čo by mal skladací smartfón stelesňovať.“



Štíhlejší dizajn, vyšší výkon

S hrúbkou 9,2 mm v zatvorenom stave nastavuje úplne nová generácia HONOR Magic V3 nový štandard ako najtenší skladací model. Jeho hmotnosť 226 g je navyše ešte nižšia ako u mnohých vlajkových lodí klasických tvarov. Rovnako aj HONOR Magic Vs3 vyniká v rade skladacích smartfónov s hrúbkou 9,8 mm v zatvorenom stave a hmotnosťou 229 g . Pokiaľ ide o výdrž batérie, HONOR Magic V3 opäť prekonáva technické bariéry a je vybavený inovovanou kremíkovo-uhlíkovou batériou tretej generácie s vysokou kapacitou 5150 mAh . Vďaka vynikajúcemu výkonu batérie dokáže HONOR Magic V3 ľahko splniť požiadavky celodenného používania aj pri veľkom zaťažení. Okrem toho HONOR Magic V3 aj HONOR Magic Vs3 podporujú 66W káblové rýchle nabíjanie a 50W bezdrôtové rýchle nabíjanie.



Farby, cena, dostupnosť

Séria HONOR Magic V3 je dostupná v elegantných farbách vrátane bielej, čiernej a zelenej, zatiaľ čo HONOR Magic V3 ponúka exkluzívny červenohnedý variant. HONOR Magic V3 a HONOR Magic Vs3 sú momentálne dostupné iba v Číne a ich cena sa pohybuje od 8 999 RMB do 10 999 RMB v závislosti od modelu. Séria HONOR Magic V3 bude koncom tohto roka k dispozícii aj v Európe.



Zachyťte skvelé okamihy pomocou výkonného fotoaparátu

Pokiaľ ide o fotografovanie, séria HONOR Magic V3 si zachováva dokonca aj pri ľahkom skladacom smartfóne mimoriadne vysoké štandardy. Séria HONOR Magic V3 vyniká vo fotografii vďaka svojmu Falcon Camera System a AI Motion Sensing Capture. HONOR Magic V3 je vybavený 50MP širokouhlým fotoaparátom s najväčšou clonou f/1.6 spomedzi skladacích telefónov. Navyše napriek extrémne tenkému a ľahkému telu disponuje periskopovým teleobjektívom, ktorý dosahuje až 100-násobný zoom. Všestranný režim hover umožňuje užívateľom používať zariadenie bezdotykovo v rôznych situáciách.



Priekopnícka technológia ochrany očí

Vďaka neustálym investíciám do výskumu a vývoja vyvinula spoločnosť HONOR niekoľko špičkových technológií ochrany očí v odvetví smartfónov. V kombinácii s PWM stmievaním, dynamickým stmievaním, cirkadiánnym nočným displejom, zobrazením prirodzených tónov a technológiou Low Blue Light na hardvérovej úrovni poskytuje technológia HONOR Eye Comfort Display v sérii HONOR Magic V3 užívateľom komplexnú starostlivosť o oči, ktorá prechádza od pasívnej k aktívnej ochrane očí.



Posilnite svoje skúsenosti s umelou inteligenciou a systémom MagicOS

Séria HONOR Magic V3 je vybavená najnovším systémom MagicOS 8.0.1, ktorý využíva funkcie umelej inteligencie na poskytovanie personalizovaných služieb na základe pochopenia preferencií užívateľa a aktuálneho kontextu. To umožňuje užívateľom série HONOR Magic V3 vykonávať operácie pohodlne a s vylepšeným užívateľským zážitkom na veľkej obrazovke.