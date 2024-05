Janičová ako prvá Slovenka vystúpila na Mount Everest

Káthmandu 13. mája (TASR) - Horolezkyňa Lucia Janičová sa v nedeľu stala prvou Slovenkou, ktorá vystúpila na vrchol najvyššej hory sveta. Štít Mount Everest vo výške 8848 metrov dosiahla z nepálskej strany južnou trasou s podporou kyslíka. Janičová došla do cieľa expedície približne o 8:28 h miestneho času, spolu s ňou sa to podarilo aj prvej Kazaške Anare Buraševovej.



Slovenka v rámci prípravy na expedíciu na Everest trénovala v Alpách, kde taktiež vystúpila na Mont Blanc (4807 m), Mera Peak v Himalájach (6476 m) a Aconcaguu v Andách (6961 m).



Janičová pracuje pre biotechnologickú spoločnosť v Škótsku ako vedkyňa v oblasti imunológie. Lezeniu sa začala venovať pred ôsmimi rokmi. Najskôr začala liezť na morských útesoch a krátkych skalných stenách. Okrem toho nabrala skúsenosti v ľadolezení a zimnom mixovom lezení.



Prvými Slovákmi, ktorí dosiahli vrchol Everestu, boli 15. októbra 1984 Zoltán Demján a Jozef Psotka, ten však cestou späť tragicky zahynul. O štyri roky neskôr dosiahol cieľ Jozef Just, ktorý sa však z expedície nevrátil. V máji 1998 vystúpili na vrchol Peter Hámor, Vladimír Zboja a Vladimír Plulík. Jánovi Čarnogurskému ml. sa to podarilo v roku 2011.



Ako prvá žena z bývalého Československa sa začiatkom 90-tych rokov o vrchol Everestu dvakrát pokúsila aj horolezkyňa pôvodom zo Slovenska Dina Štěrbová. Oba pokusy z južnej aj severnej strany však boli neúspešné. Informácie pochádzajú z tlačovej správy Slovenskej sporiteľne, ktorá sa na expedícii podieľala.