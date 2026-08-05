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Hortenzia je vitálna

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Hortenzie rady plánujú, ako prežijú svoj život. Do štúdia sa púšťajú s veľkou vytrvalosťou.

Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Meno Hortenzia sa na Slovensku vyskytuje zriedkavo, má latinský pôvod a v preklade znamená "záhradná". Hortenzie majú meniny 5. augusta.

Hortenzie rady plánujú, ako prežijú svoj život. Do štúdia sa púšťajú s veľkou vytrvalosťou. Vyhovujú im povolania, v ktorých získajú nové poznatky. Nositeľky tohto mena vyhľadávajú úprimných priateľov, na ktorých sa môžu vždy spoľahnúť. Sú skvelé spoločníčky a kamarátky.

Tieto ženy sú nadmieru vitálne a dobre odolávajú únave. Nemali by sa intelektuálne preťažovať. Majú v sebe aj kus dravosti.

Hortenzie ovplyvňuje planéta Jupiter. Ich šťastné farby sú fialová, žltá a ružová. Ochranné rastliny žihľava a šalvia, kamene ametyst a smaragd.
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