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Hortenzia je vitálna
Hortenzie rady plánujú, ako prežijú svoj život. Do štúdia sa púšťajú s veľkou vytrvalosťou.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Meno Hortenzia sa na Slovensku vyskytuje zriedkavo, má latinský pôvod a v preklade znamená "záhradná". Hortenzie majú meniny 5. augusta.
Hortenzie rady plánujú, ako prežijú svoj život. Do štúdia sa púšťajú s veľkou vytrvalosťou. Vyhovujú im povolania, v ktorých získajú nové poznatky. Nositeľky tohto mena vyhľadávajú úprimných priateľov, na ktorých sa môžu vždy spoľahnúť. Sú skvelé spoločníčky a kamarátky.
Tieto ženy sú nadmieru vitálne a dobre odolávajú únave. Nemali by sa intelektuálne preťažovať. Majú v sebe aj kus dravosti.
Hortenzie ovplyvňuje planéta Jupiter. Ich šťastné farby sú fialová, žltá a ružová. Ochranné rastliny žihľava a šalvia, kamene ametyst a smaragd.
Hortenzie rady plánujú, ako prežijú svoj život. Do štúdia sa púšťajú s veľkou vytrvalosťou. Vyhovujú im povolania, v ktorých získajú nové poznatky. Nositeľky tohto mena vyhľadávajú úprimných priateľov, na ktorých sa môžu vždy spoľahnúť. Sú skvelé spoločníčky a kamarátky.
Tieto ženy sú nadmieru vitálne a dobre odolávajú únave. Nemali by sa intelektuálne preťažovať. Majú v sebe aj kus dravosti.
Hortenzie ovplyvňuje planéta Jupiter. Ich šťastné farby sú fialová, žltá a ružová. Ochranné rastliny žihľava a šalvia, kamene ametyst a smaragd.