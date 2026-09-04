< sekcia Magazín
Horúca nedeľa v Lučenci? Kaufland a IMT Smile priložia do ohňa zábavy
S ohňom sa vraj netreba zahrávať, no Lučenec urobí už 6. septembra výnimku. Kaufland Detský festival rozpáli mesto zábavou pre celé rodiny a keď na pódiu zahrá IMT Smile, iskry budú lietať o čosi vyššie.
Autor OTS
Bratislava 4. septembra (OTS) - Čo všetko dokáže jedna malá iskra? Rozhorí prázdninový táborák, rozpáli pec, premení hlinu na maľovaný hrnček, či kávové zrná na voňavú kávu. Oheň nás sprevádza celé tisícročia a hoci sa s ním netreba zahrávať, v Lučenci sa s ním budú 6. septembra hrať všetci. A hasiť sa rozhodne nebude, pretože Kaufland Detský festival tu zakončí obľúbenú letnú vandrovku po stopách slovenských pokladov. Prvá septembrová nedeľa tak bude iskriť dobrou náladou a poriadnou nádielkou zážitkov, necháte sa rozpáliť aj vy?
Čo má srdce Novohradu spoločné s ohňom? Viac než sa zdá, veď mesto už v roku 1451 pred veľkou bitkou pri Lučenci vypálila armáda Jána Jiskru, aby v ňom nenašlo útočisko vojsko Jána Huňadyho, jedného z najmocnejších mužov vtedajšieho Uhorska. Poriadne horúcou skúškou si prešlo aj o pár storočí neskôr, keď v roku 1849 takmer celé zhorelo pri veľkom požiari. Lučenec však ako bájny Fénix vstal z popola a oveľa krajšie príbehy o ohni by vedeli rozprávať rozpálené pece. Novohrad totiž preslávila výroba skla aj keramiky, ktoré by bez poriadnej dávky tepla nevznikli. Mimochodom, v tomto kraji to kedysi dávno poriadne vrelo aj pod zemou, veď okolie neďalekej Cerovej vrchoviny je územím dávnych sopiek a dodnes ukrýva množstvo vulkanických stôp. Zdá sa, že oheň tu má poriadne hlboké korene a 6. septembra bude novú kapitolu písať aj na Námestí republiky.
Na deň plný dobrodružstiev pozýva Kaufland celé rodiny, prídete?
Ani na poslednej zastávke obľúbenej vandrovky poklady Slovenska nezostanú zatvorené v múzeu, hoci tie v Lučenci budú naozaj trochu horúce. V mestečku slovenských pokladov
K-Z lásky k tradícii sa ukáže, čo všetko dokáže oheň, keď sa dá dokopy so šikovnými rukami. Ako sa zo žeravej hmoty stane sklenený pohár? Čím všetkým musí prejsť kus hliny, kým z neho vznikne keramická figúrka? Deti si to spolu so sklármi a hrnčiarmi môžu vyskúšať, v kováčskej dielni zistia, prečo železo naozaj treba kuť za horúca a tým najväčším dobrodruhom sa možno podarí založiť oheň aj bez jedinej zápalky. A kto sa chce priučiť, ako sa kedysi pražila káva, môže sa o to pokúsiť priamo nad ohňom. A ak vám bude z toľkých remesiel príliš teplo, v Kaufíkovej zóne si môžete oddýchnuť v chládku, zabaviť sa pri hrách alebo ochutnať dobroty pripravené z produktov K-Z lásky k tradícii. Po všetkom tom fúkaní skla, tavení a vykresávaní predsa treba doplniť palivo, však?
Koncertná verzia muzikálu The Duchon´s poteší všetkých milovníkov hudby a tanca
Iskry budú v meste poletovať celý deň, no na pódiu z nich vypukne celý ohňostroj. O to, aby dobrá nálada nevyhasla, sa postarajú moderátori Juraj Bača s Veronikou Hatala, no aj Smejko s Tanculienkou, Fíha Tralala či Cimbalkovo majú zaručený recept, ako Lučenec poriadne rozohriať. Koncertná verzia muzikálu The Duchon´s vytiahne známe hity, z ktorých bude horúco všetkým, a keď sa podvečer na javisku objaví IMT Smile, hudobný požiar, ktorý dokáže založiť Ivan Tásler s kapelou, sa po námestí bude šíriť poriadne rýchlo.
Smejko s Tanculienkou či Fíha Tralala zabavia najmä mladšie generácie
A čo ak to máte k lučenskému ohnisku dobrej nálady predsa len priďaleko? Festival si nájde cestu aj k vám. Kaufland totiž zábavu pre celé rodiny ponúka úplne zadarmo a to najlepšie z Kaufland Detského festivalu prináša aj v priamom prenose na TURBO TV alebo online na www.detskyfest.sk.
Oheň, ktorý patrí k histórii Novohradu
Čo má srdce Novohradu spoločné s ohňom? Viac než sa zdá, veď mesto už v roku 1451 pred veľkou bitkou pri Lučenci vypálila armáda Jána Jiskru, aby v ňom nenašlo útočisko vojsko Jána Huňadyho, jedného z najmocnejších mužov vtedajšieho Uhorska. Poriadne horúcou skúškou si prešlo aj o pár storočí neskôr, keď v roku 1849 takmer celé zhorelo pri veľkom požiari. Lučenec však ako bájny Fénix vstal z popola a oveľa krajšie príbehy o ohni by vedeli rozprávať rozpálené pece. Novohrad totiž preslávila výroba skla aj keramiky, ktoré by bez poriadnej dávky tepla nevznikli. Mimochodom, v tomto kraji to kedysi dávno poriadne vrelo aj pod zemou, veď okolie neďalekej Cerovej vrchoviny je územím dávnych sopiek a dodnes ukrýva množstvo vulkanických stôp. Zdá sa, že oheň tu má poriadne hlboké korene a 6. septembra bude novú kapitolu písať aj na Námestí republiky.
Na deň plný dobrodružstiev pozýva Kaufland celé rodiny, prídete?
Dobrodružstvá pri remeslách
Ani na poslednej zastávke obľúbenej vandrovky poklady Slovenska nezostanú zatvorené v múzeu, hoci tie v Lučenci budú naozaj trochu horúce. V mestečku slovenských pokladov
K-Z lásky k tradícii sa ukáže, čo všetko dokáže oheň, keď sa dá dokopy so šikovnými rukami. Ako sa zo žeravej hmoty stane sklenený pohár? Čím všetkým musí prejsť kus hliny, kým z neho vznikne keramická figúrka? Deti si to spolu so sklármi a hrnčiarmi môžu vyskúšať, v kováčskej dielni zistia, prečo železo naozaj treba kuť za horúca a tým najväčším dobrodruhom sa možno podarí založiť oheň aj bez jedinej zápalky. A kto sa chce priučiť, ako sa kedysi pražila káva, môže sa o to pokúsiť priamo nad ohňom. A ak vám bude z toľkých remesiel príliš teplo, v Kaufíkovej zóne si môžete oddýchnuť v chládku, zabaviť sa pri hrách alebo ochutnať dobroty pripravené z produktov K-Z lásky k tradícii. Po všetkom tom fúkaní skla, tavení a vykresávaní predsa treba doplniť palivo, však?
Koncertná verzia muzikálu The Duchon´s poteší všetkých milovníkov hudby a tanca
Dobrá nálada tu nevyhasne
Iskry budú v meste poletovať celý deň, no na pódiu z nich vypukne celý ohňostroj. O to, aby dobrá nálada nevyhasla, sa postarajú moderátori Juraj Bača s Veronikou Hatala, no aj Smejko s Tanculienkou, Fíha Tralala či Cimbalkovo majú zaručený recept, ako Lučenec poriadne rozohriať. Koncertná verzia muzikálu The Duchon´s vytiahne známe hity, z ktorých bude horúco všetkým, a keď sa podvečer na javisku objaví IMT Smile, hudobný požiar, ktorý dokáže založiť Ivan Tásler s kapelou, sa po námestí bude šíriť poriadne rýchlo.
Smejko s Tanculienkou či Fíha Tralala zabavia najmä mladšie generácie
A čo ak to máte k lučenskému ohnisku dobrej nálady predsa len priďaleko? Festival si nájde cestu aj k vám. Kaufland totiž zábavu pre celé rodiny ponúka úplne zadarmo a to najlepšie z Kaufland Detského festivalu prináša aj v priamom prenose na TURBO TV alebo online na www.detskyfest.sk.