Hra Disney Lorcana bude v roku 2024 uvedená v 10 nových krajinách

O zberateľskej kartovej hre Disney Lorcana

Hra Disney Lorcana, ktorá bola prvýkrát vydaná v auguste 2023, je populárna zberateľská kartová hra zasadená do podivuhodnej ríše Lorcana. Hráči sa ujímajú role Illumineerov a pomocou magického atramentu privolávajú tím Disneyho postavičiek, ktoré sa zobrazujú v známych aj fantastických formách. Hra je navrhnutá tak, aby sa ju mohli ľahko naučiť nováčikovia a zároveň aby ponúkala strategickú hĺbku pre skúsených hráčov. Obsahuje stovky originálnych umeleckých kúskov od Disneyho, ktoré si zberatelia zamilujú. Je vhodná pre začiatočníkov, skúsených hráčov zberateľských kartových hier i fanúšikov Disneyho. Tlačové materiály pre kartovú hru Disney Lorcana nájdete tu

Bratislava /Seattle 11. októbra (OTS) – Talianska jazyková mutácia je naplánovaná pre tretiu a nasledujúce série; oznámené sú ďalšie dotlače.Uznávaný vydavateľ oceňovaných stolových hier a vysoko kvalitných hračiek a puzzle Ravensburger dnes oznámil, že zberateľská kartová hra Disney Lorcana bude v roku 2024 dostupná v 10 nových krajinách. Po vydaní tretej série začiatkom roka 2024 budú môcť na výzvu odpovedať Ilumineeri v Španielsku, Portugalsku, Švédsku, Nórsku, Fínsku, Dánsku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Mexiku. Tieto územia fakticky zdvojnásobia celosvetovú dostupnosť zberateľskej kartovej hry Disney Lorcana, ktorá bola pôvodne začiatkom roka uvedená na trhy v Spojených štátoch, Kanade, Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku a Luxembursku.“ uviedol globálny vedúci oddelenia hier spoločnosti Ravensburger Filip Francke.Súčasne s rozšírením do nových krajín bude hra Disney Lorcana od tretej série k dispozícii v taliančine. Taliančina bude štvrtou jazykovou mutáciou hry; v súčasnosti je hra k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine. V reakcii na zvýšený dopyt po prvom vydaní hry, spoločnosť Ravensburger v septembri oznámila plány na dotlač prvej série hry Disney Lorcana, The First Chapter. Dotlač bude obsahovať aj druhú sériu hry, Rise of the Floodborn. Na trhu by sa dotlač mala objaviť v Severnej Amerike počas sviatkov 2023 a v Európe potom v januári 2024.