Hřebíčková, Polnišová a Maštalír odpremiérovali komédiu Keď sa zhasne
Nová komédia rozvíja tému priateľstva, vzťahov, ale aj tajomstiev, ktoré v sebe často nosíme príliš dlho.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Na otvorenie reštaurácie 7 hriechov, ktoré sa premení na manželskú pomstu, zoberie divákov nová česko-slovenská komédia Keď sa zhasne. Filmovú novinku uviedli na utorkovej (3. 2.) premiére v Bratislave tvorcovia a herci. Názov snímky podľa jej režiséra odráža moment, keď vyplávajú na povrch tajomstvá, ktoré cez deň držíme pod pokrievkou.
„Tma vytvára intímne prostredie, kde ľudia odhadzujú zábrany, poodkrývajú svoje túžby alebo rôzne tajomstvá. Názov zároveň vychádza z divadelnej hry Keď sa zhasne, podľa ktorej film vznikal,“ povedal pre TASR režisér Andy Fehu. V prípade manželov, šéfkuchárky Niny a gynekológa Richarda, však nezhasne len svetlo, ale aj posledné zvyšky dôvery. Na stole je starý papierový obrúsok s podmienkami rozvodu, nevera ako pomsta a degustačné menu inšpirované siedmimi hriechmi. Dlhoočakávané otvorenie Nininej reštaurácie sa zmení na pikantný večer plný zmätkov, absurdných situácií a humoru.
Nová komédia rozvíja tému priateľstva, vzťahov, ale aj tajomstiev, ktoré v sebe často nosíme príliš dlho. „Nenápadne ukazuje, že nie je dobré nechávať si niektoré veci len pre seba,“ poznamenáva Fehu. Spolu s ním film na bratislavskej premiére predstavili Petra Hřebíčková, Petra Polnišová a Tomáš Maštalír. Nechýba scenáristka a autorka divadelnej predlohy Michaela Doleželová, ktorá si tiež vo filme zahrala.
Hra vznikla v Moravskom divadle Olomouc, v jeho repertoári sa vďaka stálemu diváckemu záujmu drží viac než desať rokov. „Stala sa celkom populárna, hrali ju rôzne menšie i väčšie divadlá po celej republike, to bol aj dôvod, prečo sme sa do filmu pustili,“ priblížil Fehu genézu filmu, ktorý je podľa slov režiséra oproti divadelnej hre hutnejší, príbeh sa odohráva počas jedného dňa a pribudli tiež nové postavy.
Filmová komédia, v ktorej divákov zabavia aj Martin Pechlát, Vojta Kotek, Simona Lewandowská a Lucie Vondráčková, uvedie do slovenských kín Bontonfilm 12. februára.
