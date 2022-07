Ubytovanie v dobových stanoch si turisti užijú pri Vodnom hrade

Hronsek 7. júla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko prichádza s projektom putovného dobového ubytovania v historických stanoch. Tie sa aktuálne nachádzajú v areáli Vodného hradu v Hronseku v Banskobystrickom okrese. Predaj zážitkového ubytovania má byť sprístupnený začiatkom augusta. TASR o tom informovala Barbora Rekšáková z OOCR Stredné Slovensko.



Pilotné vyskúšanie zážitkového ubytovania v roku 2021 počas podujatia Kráľovská svadba na Pustom hrade vo Zvolene ukázalo, že je o taký zážitok záujem. "Premiérovo sme vyskúšali návštevníkom ponúknuť stráviť deň ako v stredoveku s atraktívnym programom a prenocovaním v historickom stane v hradnom areáli. Keďže táto aktivita, ktorá na Slovensku nemá obdobu, sa stretla s pozitívnym ohlasom, chceli sme ju kvalitatívne posunúť ešte ďalej a zároveň zvýšiť ponúkanú kapacitu," reagoval Jiří Pěč, výkonný riaditeľ OOCR.



V rámci projektu zakúpili štyri dobové stany, kde možno nájsť pohodlné postele, dobové oblečenie, vikingský roh na pitie či kovový príbor na jedenie. Komu by sa zachcelo ponoriť sa ešte hlbšie do stredovekého života, je v ponuke krúžková košeľa s prilbou a mečom. Súčasťou pobytu sú aj aktivity, ako sa tradične zakladal oheň alebo si záujemcovia vyskúšajú hod oštepom či sekerou.



"Vodný hrad sa za 26 rokov zmenil. Vďaka snahe, nákladným investíciám a vzťahu k histórii majiteľ z chátrajúcej ruiny takmer nanovo vybudoval romantickú ikonu celého regiónu. Život by jej mali prinavrátiť kultúrne a spoločenské podujatia, ako i historické stany. Ambíciou OOCR je však stanové mestečko presúvať vždy v súvislosti s aktuálnymi podujatiami, akými sú Zabudnuté remeslá na Zvolenskom zámku, Hronsekanie v parku kaštieľa či spomínaná Kráľovská svadba. Okrem podujatí budú umiestnené na vybranom mieste v regióne stredného Slovenska, kde budú dotvárať atmosféru a prinášať pre dané miesto pridanú hodnotu. Zážitkové ubytovanie si návštevníci môžu v konkrétnej lokalite užiť len na obmedzený čas," konštatovala OOCR.



Banskobystrický samosprávny kraj zámer podporil sumou 10.000 eur cez príspevok rozvojovej agentúry kraja.