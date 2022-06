Hrušovský: Budúcnosť KDH vidím v úspešných parlamentných voľbách

Pavol Hrušovský na sneme KDH v roku 2000 Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Traja predsedovia KDH, Ján Čarnogurský, Ján Figeľ a Pavol Hrušovský. Foto: Archív KDH

Veľká Maňa/Bratislava 9. júna (TASR) - Do vysokej politiky vstúpil Pavol Hrušovský krátko po novembri 1989 a jeho politická kariéra je spojená s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH). Bol federálnym poslancom, KDH zastupoval aj v slovenskom parlamente. Národnú radu (NR) SR viedol ako predseda v rokoch 2002 - 2006 a 2011 - 2012. Lídrom KDH bol v období rokov 2000 - 2009. Dlhoročný popredný predstaviteľ konzervatívnej politiky bude mať 9. júna 70 rokov.uviedol pre TASR Hrušovský.Pavol Hrušovský sa narodil 9. júna 1952 vo Veľkej Mani. Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1978. Pracoval ako právnik v rôznych hospodárskych organizáciách. V roku 1989 sa stal vedúcim právneho oddelenia Jednota Spotrebné družstvo Nitra. Začiatkom 90. rokov pôsobil aj ako prednosta Okresného úradu v Nitre.Politicky sa začal angažovať krátko po Nežnej revolúcii a v roku 1989 bol kooptovaný poslanec Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky (FZ ČSSR). Vo voľbách v roku 1990 ho zvolili za poslanca Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR).Od roku 1992 bol poslancom NR SR, členom ústavnoprávneho, mandátového a imunitného výboru a podpredsedom poslaneckého klubu KDH. Vo voľbách v roku 1998 kandidoval za poslanca do NR SR za Slovenskú demokratickú koalíciu (SDK). Jej členom bol od júla 1998 do marca 1999, keď sa opäť stal členom KDH.Na sneme KDH v októbri 2000 zvolili Hrušovského za predsedu KDH. Vo funkcii lídra hnutia nahradil Jána Čarnogurského a na čele KDH stál do septembra 2009, keď ho vystriedal Ján Figeľ.zhodnotil Hrušovský svoje pôsobenie na čele KDH.V rokoch 1998 - 2002 bol Hrušovský podpredsedom NR SR. Predsedom parlamentu sa stal v roku 2002 a na čele NR SR stál do februára 2006, keď sa KDH rozhodlo odísť z druhej vlády Mikuláša Dzurindu pre neschválenie zmluvy o výhrade vo svedomí medzi SR a Vatikánom.Po páde vlády Ivety Radičovej v októbri 2011 nahradil vo funkcii predsedu NR SR Richarda Sulíka a predsedom parlamentu bol do predčasných volieb v roku 2012. Aj s týmto obdobím si spája politické sklamania.uviedol pre TASR.Po predčasných voľbách v roku 2012 sa Hrušovský ocitol v pozícii opozičného poslanca. V roku 2014 kandidoval v prezidentských voľbách. Po neúspešných prezidentských voľbách a následne pre KDH aj neúspešných parlamentných voľbách sa v roku 2016 z aktívnej politiky stiahol.Hodnoty konzervatívnej politiky majú však podľa neho svoje miesto v slovenskom politickom živote.zdôraznil Hrušovský.Budúcnosť KDH vidí v úspešných regionálnych a parlamentných voľbách.uviedol pre TASR bývalý predseda hnutia.