Hry v DPOH: O vede, živote na Marse a globálnom otepľovaní

Bratislava 6. apríla (OTS) - Aj tieto témy bude moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová rozoberať s vedátorom Samuelom Kováčikom a mladou herečkou Andreou Sabovou v druhej časti talkshow Hry v DPOH s podtitulom Je vesmír hrou náhody?



Herečka z MatFyzu a mladý popularizátor vedy

V prvom diele novej diskusnej talkshow z dielne Bratislavského kultúrneho a informačného strediska s názvom - Hry v DPOH sa moderátorka rozprávala o vzťahu k umeleckej výchove s herečkou Zuzanou Fialovou a riaditeľom festivalu Konvergencie – Jozefom Luptákom. Záznam z talkshow si môžete pozrieť tu:



Druhá časť talkshow sa bude niesť v znamení prírodovedy, chémie, fyziky a matematiky. „Prírodné vedy si vyžadujú kvalitného učiteľa, vtedy budú pozitívne prijaté aj u žiakov,“ myslí si jeden z hostí, mladý a úspešný vedátor Samuel Kováčik, absolvent teoretickej fyziky na bratislavskej Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Samuel dnes pôsobí na výskumnom inštitúte v Dubline. Okrem vedeckej činnosti sa snaží spopularizovať a vysvetliť vedu laickej verejnosti, ale aj vyvracať hoaxy na sociálnych sieťach, ktorých je práve počas pandémie koronavírusu neúrekom.



O vzťahu k prírodným vedám, ale aj o tom, ako sa zo študentky matematiky a deskriptívnej geometrie stala herečka, porozpráva sympatická Andrea Sabová. Nielen o globálnom otepľovaní zahrá hudobný hosť – kapela S Hudbou Vesmírnou. „Nikdy som nemala bohvieaký vzťah k mnohým predmetom a teraz, ako dospelá, si hovorím, že možno by stačilo, aby mi niekto o fyzike prednášal s takým nadšením, ako o nej hovoria naši hostia,“ hovorí na margo prírodných vied Zuzana Kovačič Hanzelová, známa najmä z politických relácií. „Hry v DPOH ma veľmi zaujali. Je to formát, kde sa nikto s nikým neháda, a so záujmom človek počúva príbehy zaujímavých ľudí,“ dodáva skúsená moderátorka.



Príbeh Andrey Sabovej a Samuela Kováčika si môžete pozrieť v premiére talkshow Hry v DPOH už 18. apríla o 19.00 online na Facebooku Divadla P. O. Hviezdoslava, hlavného mesta Bratislava a mediálneho partnera - Denníka N.