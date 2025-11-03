Hubert je vytrvalý a trpezlivý

< sekcia Magazín
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR)- Mužské meno Hubert má nemecký pôvod a v preklade znamená "duchaplný". Ak sa stretneme s nositeľmi tohto nie veľmi častého mena, oslovujeme ich Bert, Hubertík. Na Slovensku je svätý Hubert aj patrónom poľovníkov.
Hubertovia, ktorí oslavujú meniny 3. novembra, sú trpezliví, vytrvalí a šetrní. Často sa zapájajú do spoločenského života a radi prikladajú ruky k dielu. Neváhajú osobne sa angažovať za dobrú vec. Niekedy prejavia svoju tvrdohlavosť.
Priatelia sú pre nich posvätní, horšie si rozumejú s nežným pohlavím. Ťažko vyjadrujú svoje pocity. Potrebujú veľa porozumenia a lásky, aby dokázali svoju naoko flegmatickú lásku prejaviť. Títo muži sú veľmi životaschopní. Zdravotné problémy môžu mať s chrbticou a obličkami. Mali by sa stravovať racionálne a dbať na dostatočný príjem vitamínu C.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Hubertov sú svetlomodrá a zelená. Ochranné rastliny mäta, podbeľ, ochranné kamene karneol a avanturín.
