Formácia 4 Tenoři debutovala v newyorskej Carnegie Hall

Bratislava 27. mája (TASR) - Vokálna formácia 4 Tenoři má za sebou úspešný debutový koncert v newyorskej Carnegie Hall. Vystúpenie s názvom From Broadway To Hollywood sa na prestížnej svetovej scéne uskutočnilo vo štvrtok (23. 5.) za účasti významných hostí z Česka, zo Slovenska a z USA. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



"Američanov najviac prekvapila česká verzia Yesterday. Veľký aplauz vyvolali aj Vltava a Bring Him Home z muzikálu Bedári. Ako prekvapenie vystúpil so 4 Tenořmi 40-členný folklórny súbor z Kyjova, ktorý zaspieval piesne Kdybych byl z Moravy a Tancuj tancuj vykrúcaj," priblížil atmosféru koncertu producent zoskupenia Janis Sidovský. Dodáva, že 4 Tenoři vzdali taktiež poctu Mekymu Žbirkovi a na záver roztancovali sálu prídavkom Lady Carneval. Publikum štvoricu odmenilo štyrmi standing ovation.



"Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo sa stali prvými českými interpretmi z oblasti muzikálu, ktorí vystúpili v legendárnej Carnegie Hall," dodáva Nievelt ku koncertu, na ktorom zaznel výber zo svetových muzikálov Bedári, West Side Story, Fantóm opery či Jekyll & Hyde a dve české skladby, Jdi za štěstím od Karla Svobodu a Vltava Bedřicha Smetanu na počesť Roku českej hudby. "Práve Bedřichovu Vltavu tento rok nahrali s Českým národným symfonickým orchestrom ako ochutnávku z pripravovaného tretieho albumu, ktorý plánujú nahrávať po návrate z USA a vydať na jeseň," uzatvára Nievelt.