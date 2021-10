Vokálna formácia 4 Tenoři: Tešíme sa na koncerty na Slovensku

Bratislava 29. októbra (TASR) – Veľký úspech si na českej hudobnej scéne získala relatívne ešte nová vokálna formácia 4 Tenoři. Na scéne sú od októbra 2017. Ich príbeh začal prvým sólovým vystúpením, ktoré malo veľký úspech, a štyria sóloví tenoristi Pavel Vítek, Marian Vojtko, Jan Kříž a Michal Bragagnolo pokračujú v spoločnom projekte, ktorý vyvrcholil v septembri minulého roka vydaním debutového eponymného albumu.



„Náš producent Janis Sidovský robil vo Forume Karlín veľký koncert muzikálových melódií za sprievodu Českého národného symfonického orchestra, dirigoval ho Marcello Rota, čo je dvorný dirigent Andreu Bocelliho. My sme sa už poznali z muzikálových javísk, ale tam sme spolu spievali prvýkrát. Malo to veľký úspech, dokonca aj sám dirigent nám povedal, že by sme mali spolu spievať častejšie. Tak vlastne vznikla myšlienka, že to dáme umelecky dohromady, čo sa aj stalo,“ uviedol pre TASR Vítek.



„V roku 2017 sme boli každý na javisku sólistom, boli sme požiadaní, či by sme nezaspievali kvartet alebo pieseň pre štyri hlasy, ktorú som ja veľmi miloval, je to This Is The Moment/To je ta chvíle z muzikálu Jekyll & Hyde, ktorý aj na Broadwayi spievali štyria speváci. Nejako sa to ujalo a producent Sidovský hovoril, že nám to znelo celkom dobre a či by sme nechceli skúsiť aj ďalšiu pesničku. Tak sme naskúšali ďalšie pesničky, slovo dalo slovo, každý z nás musel trocha uskromniť svoje ego. V tom zoskupení sme našli spoločnú linku, takže ladí nám to,“ dodal Vojtko.



Ďalšími boli štúdiové nahrávky piesní Už z hor zní zvon a Mně sílu dáš, ku ktorým nakrútili úspešné videoklipy. Od decembra 2018 začali nahrávať debutový album.



Jednou z piesní na albume je duet Krása s Luciou Bílou. „Sme veľmi radi, že Lucka prijala naše pozvanie, spoločne sme to pojali ako poctu Karlovi Gottovi. Pripravujeme aj ďalšie piesne z jeho repertoáru,“ hovorí Vítek.



Pandémia zasiahla aj do účinkovania tejto formácie. Viackrát prekladali viac ako tri desiatky koncertov, ani jeden z nich nemuseli zrušiť.



Prvé vystúpenie na Slovensku mali 4 Tenoři 3. septembra v Poprade na záverečnom koncerte Popradského kultúrneho leta 2021. „Tešíme sa na ďalšie koncerty, 14., 15. a 16. januára budeme koncertovať v Košiciach, Lučenci a Ružomberku, 16. júna vystúpime na Bratislavskom hrade,“ dodal Vítek.