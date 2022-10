Hudba: 4 Tenori vydávajú nový album Láska prý

Bratislava 17. októbra (TASR) - Päť rokov od svojho vzniku a dva roky po vydaní prvého eponymného albumu, ktorý už vďaka úspešnému predaju získal platinovú platňu, vydávajú 4 Tenori v piatok 21. októbra nový album s názvom Láska prý. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Marian Vojtko, Pavel Vítek, Michal Bragagnolo a Jan Kříž nahrávali nový album v Mercury štúdiu v produkcii Janisa Sidovského, v hudobnej réžii Charlieho Blažka a v sprievode Unique Orchestra. Výsledkom je 12 nových nahrávok, pričom repertoár opäť tvoria slávne skladby svetovej i domácej muzikálovej a filmovej hudby. Nechýbajú pesničky od Ennia Morriconeho, Leonarda Bernsteina či skupiny Beatles. Zaujímavosťou je novoobjavená a doposiaľ nikdy nenaspievaná pieseň Karla Svobodu Pýcha předchází pád.



Aj na novom albume majú 4 Tenori ako špeciálneho hosťa veľkú spevácku osobnosť. Pesničku Davida Fostera Přísahám, že jsem to já (The Prayer) naspievali spoločne s Helenou Vondráčkovou.



Janis Sidovský na margo spolupráce dodáva: "Helena bola úplne prvou hviezdou, ktorá dala 4 Tenorom príležitosť pred veľkým publikom. Pesnička Přísahám, že jsem to já z filmu Kouzelný meč mala byť pôvodne už na prvom albume. Je to prekrásna pieseň, originálna verzia od Céline Dion a Andreu Bocelliho bola dokonca nominovaná na Oscara a ocenená Grammy i Zlatým glóbusom. Zavolal som jej a potešilo ma, že ponuku prijala."



"Na druhý album sme hľadali pôvodnú pesničku, skladbu, ktorá by bola iba pre 4 Tenorov. A pretože ideálnym skladateľom kantilén bol Karel Svoboda, spomenul som si, že som u neho na návštevách v štúdiu počul melódie do filmov a muzikálov, ktoré sa nakoniec z rôznych dôvodov nerealizovali. Našiel som mystickú, pompéznu skladbu, ktorá nemala český text, existovalo len jej demo, pôvodne určené do muzikálu Rasputin. Kontaktoval som vydavateľa, pána Jiřího Paulů, a ten oslovil textára Michaela Prostějovského. Pôvodná pieseň 4 Tenorov s názvom Pýcha předchází pád bola týmto na svete," dodal Sidovský.



Od polovice októbra sú 4 Tenori na koncertnom turné Láska prý. Absolvujú celkom 16 koncertov, jeden z nich bude na Slovensku, 20. decembra v Ružomberku.