VIDEO: Adam Ďurica predstavil novú skladbu Baví ma to

Bratislava 16. marca (TASR) - Úspešný spevák Adam Ďurica predstavil novú skladbu s názvom Baví ma to. Hudbu zložil samotný spevák, text napísal Peter Riava. Ďurica s ňou prichádza po sérii koncertov, ktorými oslávil 20 rokov na hudobnej scéne. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Skladba vznikla tak trocha náhodou. Boli sme na muzikantskej chate, kde sme si nahrávali demo snímky a vypadla nám elektrina. Kým ju nahodili, tak ja som chcel pokračovať a celá táto situácia ma nakopla. Takže pokým nám to opravili, ja som skladbu dokončil a baví ma to. Baví ma to všetko natoľko, že sme pripravili nielen jednu skladbu, ale o dva týždne tu bude celý nový album," hovorí spevák.







K skladbe je natočený aj videoklip, ktorý sa tentoraz rozhodol vytvoriť s mladými videomakermi. Klip tak natočil spoločne s We Are Fxctory Team a dvojicou režisérov Jay Antonak & Terézia Kohútová. Súčasťou videoklipu je aj influencerka Cynthia Tóthová, ktorá vstupuje do deja ako spevákova múza a posúva dej do nových rovín.



"Vychádzali sme z toho, čo sa Adamovi na našej práci najviac páčilo, a to boli videá zo zákulisia Adamových koncertov, čiže zjednodušene povedané 'klip sa odohráva' a my točíme backstage," uviedli režiséri klipu.



"Tak ako ma bavilo to, ako skladba vznikla, bavilo ma aj natáčanie, práca s mladšími ľuďmi, ktorí majú už iné videnie, čo sa týka videoklipov," dodáva Ďurica.