VIDEO: Adam Ďurica pripravuje v novom roku nové piesne

Bratislava 12. januára (TASR) – Spevák, skladateľ a hudobník Adam Ďurica, majiteľ superhitov Neľutujem či Mandolína, sa dlhodobo drží na špici popularity hudobnej scény. Aj jemu "korona" pandémia zmarila umelecké plány a program v uplynulom roku.



„V roku 2020 sme sa snažili robiť to, čo sa dalo. Všetci sme vedeli, že ten stav nie je ideálny, ako sme boli zvyknutí. Ľudia mali strach, ja to rešpektujem, napriek tomu sa nám podarilo spraviť niekoľko zaujímavých vecí. Okrem singlov, ktoré som vydával, Vlci či Pravdupovediac, som postavil novú kapelu. Je to paradoxné, že práve v dobe, keď sa nekoncertuje. Prvý koncert po prvej vlne sme hrali na hrade Loket pri Karlových Varoch spolu s No Name, bolo to úžasné. Sporadicky sme koncertovali v lete, ako nám dovolili opatrenia, ktoré sa menili každý deň. Hrali sme v Banskej Štiavnici, ten koncert bol perfektný a nikdy naň nezabudnem. Poväčšine som sa venoval novej tvorbe, budem postupne vydávať veci, ktoré som v roku 2020 vytvoril. Budú naozaj iné, nové, plné emócií a budú mať úplne iný zvuk. Teším sa na to,“ uviedol pre TASR spevák.



Adam Ďurica vydal v roku 2006 debutový album Cukor a soľ. O jeho dlhoročnej popularite svedčí aj trojnásobné prvenstvo v kategórii spevák ankety OTO za roky 2014, 2015 a 2016. S manželkou Kristínou majú dvoch synov, Timoteja a Benjamína. Dnes má na svojom konte päť štúdiových albumov, piaty s názvom 30 vydal v októbri 2018.







„Uvedomujem si, že od albumu 30 už ubehli viac ako dva roky. Ja som sa ale nenudil. Najprv to bolo preto, lebo som sa rozhodol písať skladby aj pre iných a venoval som sa albumu pre Karmen Pál-Baláž, volá sa Kúzlo, myslím si, že sa podaril. Ten je celý z môjho pera. Čas uteká, prišiel prvý syn, prišiel druhý syn, takže nenudím sa ani teraz v korone, pretože mi vypĺňajú celý môj čas. Popritom som nezabudol ani na hudbu. Spojil som sa s producentom Lacom Rychtárikom, s ktorým sme hneď na úvod korona kízy vydali skladbu Vlci. Tá je dosť iná ako moja predchádzajúca tvorba. Pokračujem v tomto rozbehnutom trende, najaktuálnejšou je skladba Pravdupovediac, ktorá už niekoľko mesiacov figuruje medzi najhranejšími v slovenskom éteri. Teším sa, spolu s Lacom máme napísané aj ďalšie skladby, ktoré budeme postupne vydávať,“ dodal Ďurica.