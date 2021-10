Americká hudobná legenda Paul Simon oslávi 80. narodeniny

V roku 1941 sa narodil americký hudobník a spevák ART GARFUNKEL, ktorý spolu so Paulom Simonom založil už neexistujúce duo Simon and Garfunkel. Medzi ich najväčšie hity patrili Sounds of Silence, Mrs. Robinson či El Condor Pasa. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. októbra (TASR) – Americký spevák Paul Simon si získal popularitu ako člen dvojice Simon & Garfunkel, po jej rozchode však pokračoval v úspešnej sólovej dráhe a stal sa hudobnou legendou.Spevák, skladateľ, gitarista a aj herec Paul Simon v stredu 13. októbra oslávi 80. narodeniny.Paul Frederick Simon sa narodil v Newarku 13. októbra 1941. K hudbe mal blízko od mala, jeho otec bol štúdiovým hudobníkom. V roku 1947 sa rodina za prácou presťahovala do New Yorku.Na základnej škole vo Forest Hills, neďaleko známeho tenisového areálu, sa stretol s Arthurom Garfunkelom. Ako šiestaci hrali obaja v školskom predstavení Alica v krajine zázrakov.V štúdiu pokračovali na Parsonovej strednej škole a tu začali písať prvé skladby. V roku 1957 zložili a nahrali v Sandovom štúdiu v New Yorku skladbu Hey Schoolgirl. Nahrali ju pod názvom Tom & Jerry, Garfunkel vystupoval pod menom Tom Graph a Simon pod menom Jerry Landis. V novembri vyšla na etikete spoločnosti Big Records. V americkom rebríčku sa dostala na 49. miesto a predaj platní zaznamenal úctyhodné číslo 120.000 výliskov. Nahrali ešte dva ďalšie single, avšak už bez úspechu.Po ukončení strednej školy duo Tom & Jerry zaniklo. Garfunkel odišiel na Columbia Univerzity, aby študoval matematiku, Simon na Queens College, kde študoval angličtinu.Zakrátko sa však znova stretli. V roku 1960 prvýkrát vystúpili pod názvom Simon & Garfunkel. V októbri 1964 vydali debutový album s názvom Wednesday Morning 3:AM. Na singli vyšla skladba Sound Of Silence a v Spojených štátoch sa v januári 1966 dostala na 1. miesto hitparády. Predaj platní prevýšil sumu milión kópií. Dvojica v roku 1967 spolupracovala s režisérom Mike Nicholsom na nahrávaní soundtracku k filmu Abslovent, v ktorom prvý raz zažiaril Dustin Hoffman – a odtiaľto pochádza aj známy hit Mrs. Robinson.Úspešná dvojica ukončila spoluprácu v apríli 1970. Jej výsledkom bolo päť výborných štúdiových albumov. Neprekonateľným bol piaty Bridge Over Troubled Water z januára 1970. V anglickom rebríčku albumov sa táto platňa dostala na 1. miesto, udržala sa v ňom 304 týždňov, teda skoro päť rokov. Nachádza sa na nej aj anglická verzia známej peruánskej skladby El Condor Pasa. Simon & Garfunkel príležitostne vystupovali aj po rozchode a v roku 1990 ich ako duo uviedli do Rokenrolovej siene slávy.Po rozchode dvojice bol podstatne úspešnejší Paul Simon. Podpísal zmluvu s firmou CBS a 6. augusta 1970, pri príležitosti 25. výročia bombardovania Hirošimy, vystúpil na protivojnovom festivale na newyorskom Shea Stadium. Rok 1971 strávil na Jamajke, nahrával piesne pre album, ktorý dostal jednoduchý názov Paul Simon. Získal zaň zlatú platňu.V máji 1973 začal koncertom v Bostone svoje prvé sólové turné po Spojených štátoch, v roku 1976 dostal Cenu Grammy. Vo Washingtone sa 19. januára 1977 konal galakoncert pri príležitosti slávnostného uvedenia Jimmyho Cartera do funkcie prezidenta USA. Jedným z účinkujúcich bol aj Paul Simon.V januári 1985 nahrala hviezdna zostava spevákov pod názvom USA For Africa skladbu We Are The World, nechýbal na nej ani Paul Simon. Na konci roku 1986 vydal album s názvom Graceland, ktorý z veľkej časti vznikal v Juhoafrickej republike v spolupráci s tamojšími hudobníkmi. Bol vyhlásený za platňu roka a stal sa jedným z najúspešnejších Simonových projektov.V júni 1990 koncertoval Paul Simon v Prahe. Bol tiež členom medzinárodnej komisie, ktorá dohliadala na priebeh volieb v Československu.Na sólovej dráhe vydal štrnásť štúdiových albumov, najnovší In the Blue Light vyšiel v septembri 2018. V hitparáde mal trinásť piesní, najúspešnejšou bola 50 Ways To Leave Your Lover, ktorá sa vo februári 1976 dostala na prvé miesto. Ako sólového umelca ho uviedli do Rokenrolovej siene slávy v roku 2001. Zdobí ho dvanásť cien Grammy.V roku 2015 ho dvojtýždenník Rolling Stone zaradil na ôsme miesto v zozname sto najlepších skladateľov všetkých čias. Z troch manželstiev má štyri deti. Je veľkým fanúšikom hokejového tímu New York Rangers, basketbalového tímu New York Knicks a bejzbalového tímu New York Yankees.