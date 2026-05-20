Andrea Sulovská vydáva emotívny singel Oceán
Andrea Sulovská pritom primárne pôsobí v hudobnom priemysle na druhej strane scény.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Speváčka a autorka Andrea Sulovská predstavuje novú skladbu Oceán, emotívny popový singel o prítomnom okamihu a uvedomení si, že niektoré chvíle v živote sa už nikdy nezopakujú. Pieseň vznikla ako pripomienka toho, aby sme dokázali naplno precítiť vnútorný pokoj, blízkosť druhého človeka, miesto, na ktorom sa práve nachádzame, alebo obyčajnú radosť zo života. TASR informovala PR manažérka Bibiána Lazarová.
Novinka prepája jemnú melanchóliu so silnou emóciou a atmosférickým popovým zvukom, pričom refrén pracuje s metaforou oceánu ako nekonečného priestoru možností, pocitov a okamihov. Názov skladby pritom nie je náhodný. Oceán symbolizuje more okamihov, ktoré počas života prežívame - chvíľ, ktoré sa už nemusia zopakovať, no práve preto majú svoju jedinečnú hodnotu.
„Dnes sme často zahltení tým, čo bolo, alebo čo ešte len príde. Neustále niečo plánujeme a neustále nad niečím premýšľame. Pritom jediné, čo skutočne máme, je prítomný okamih. Chcela som, aby Oceán pripomenul, že život netvoria iba veľké udalosti, ale aj malé chvíle - pocit pokoja, blízkosť človeka, miesto, na ktorom práve stojíme, alebo obyčajná radosť z toho, že sme tu. Možno sa text na prvé počutie zdá až príliš jednoduchý, ale v skutočnosti je o hlbokej vďačnosti a láske k životu,“ hovorí speváčka.
Na skladbe speváčka opäť spolupracovala s producentom Maxxom Miklošom, s ktorým vytvorila aj predchádzajúce skladby Píšem ti a Besame. O videoprodukciu sa postaral Pierre Lexis, s ktorým vznikol vizuál v minimalistickom ateliérovom prostredí. Výsledkom je citlivý a atmosférický klip, ktorý podčiarkuje hlavnú myšlienku skladby - zastaviť sa a naplno precítiť prítomnosť.
Andrea Sulovská pritom primárne pôsobí v hudobnom priemysle na druhej strane scény. Ako zakladateľka All About Music sa venuje artist manažmentu, PR, bookingu a podpore slovenských umelcov, pričom dlhodobo pomáha budovať ich kariéry a mediálnu komunikáciu. Hudba však pre ňu nikdy nebola iba profesiou, zostáva aj jej osobnou vášňou a priestorom pre vlastnú autorskú výpoveď.
