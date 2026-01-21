< sekcia Magazín
Pred 60 rokmi viedla anglickú hitparádu skupina Spencer Davis Group
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Pred 60 rokmi, 21. januára 1966 viedla anglickú hitparádu skupina Spencer Davis Group so skladbou Keep On Running. Skupinu založil v auguste 1963 v anglickom Birminghame bývalý učiteľ Spencer Davis, spevák, gitarista a hráč na klávesových nástrojoch. V novembri 1964 sa do hitparády dostal ich prvý singel I Can‘t Stand It, v júli 1965 vydali prvú LP platňu Their First LP. Úspešná pre nich bola hlavne druhá polovica 60. rokov, v hitparáde mali sedem skladieb. Dve z nich okrem Keep On Running aj Somebody Help Me v apríli 1966 sa dostali až na prvé miesto. Rozišli sa v júli 1969, vydali štyri LP platne.
