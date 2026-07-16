< sekcia Magazín
Anglickú singlovú hitparádu viedla 16. júla 1966 skupina Kinks
Túto formáciu založili v roku 1963 bratia Ray a Dave Daviesovci.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedla 16. júla 1966 skupina Kinks so skladbou Sunny Afternoon. Túto formáciu založili v roku 1963 bratia Ray a Dave Daviesovci. Starší Ray bol autorom všetkých hitov tejto skupiny, mladší Dave frontmanom pri koncertných vystúpeniach. V októbri 1964 vydali prvú LP platňu s názvom Kinks. Patrili medzi popredné skupiny 60. rokov, počas svojej úspešnej éry mali v hitparáde celkom 22 skladieb, z nich tri sa dostali na prvú pozíciu, You Really Got Me v auguste 1964, Tired Of Waiting For You v januári 1965 a Sunny Afternoon v júni 1966. Ďalšími hitmi boli piesne Dedicated Follower Of Fashion, Dead End Street, Waterloo Sunset, Death Of A Clown, Autumn Almanac, Days, Lola a Apeman. Na svojom konte majú viac ako dvadsiatku vydaných albumov a minimálne rovnaký počet kompilácií.
Soulová formácia Real Thing so skladbou You To Me Are Everything viedla hitparádu 16. júla 1976. The Real Thing je vokálna skupina, ktorá vznikla v Liverpoole v roku 1972. Štvoricu vokalistov tvorili bratia Chris a Eddie Amoo, Ray Lake a Dave Smith. You To Me Are Everything bola ich prvá pieseň v hitparáde a hneď dosiahla až na jej čelo. Nemenej úspešná bola aj pieseň Can‘t Get By Without You, ktorá sa v októbri 1976 dostala na druhé miesto. V singlovej TOP 40 hitparáde mali trinásť piesní.
O desať rokov neskôr bola prvá Madonna so skladbou Papa Don‘t Preach. Na čele bola tri týždne. V novembri 1982 vydala prvý singel Everybody, do hitparády sa však nedostal. Prvou skladbou v rebríčku bola Holiday v decembri 1983. V decembri 1984 viedla prvýkrát americkú hitparádu so skladbou Like A Virgin. Od tej doby patrí k popredným svetovým interpretom. V americkej TOP 40 hitparáde mala do týchto dní 48 skladieb, z nich dvanásť sa dostalo až na prvé miesto. V anglickom rebríčku bodovalo 67 skladieb tejto popovej kráľovnej, pričom 13 z nich sa dostalo až na prvé miesto. Na svojom konte má pätnásť štúdiových albumov, najnovší Confessions II vyšiel v júli 2026.
Gary Barlow s piesňou Forever Love viedol hitparádu 16. júla 1996. Prvé úspechy si Gary získal ako člen známej anglickej vokálnej skupiny Take That. Na sólovej dráhe vydal šesť albumov, tri z nich sa dostali na prvé miesto. V singlovej TOP 40 hitparáde mal deväť piesní, tri z nich na prvom mieste.
Soulová formácia Real Thing so skladbou You To Me Are Everything viedla hitparádu 16. júla 1976. The Real Thing je vokálna skupina, ktorá vznikla v Liverpoole v roku 1972. Štvoricu vokalistov tvorili bratia Chris a Eddie Amoo, Ray Lake a Dave Smith. You To Me Are Everything bola ich prvá pieseň v hitparáde a hneď dosiahla až na jej čelo. Nemenej úspešná bola aj pieseň Can‘t Get By Without You, ktorá sa v októbri 1976 dostala na druhé miesto. V singlovej TOP 40 hitparáde mali trinásť piesní.
O desať rokov neskôr bola prvá Madonna so skladbou Papa Don‘t Preach. Na čele bola tri týždne. V novembri 1982 vydala prvý singel Everybody, do hitparády sa však nedostal. Prvou skladbou v rebríčku bola Holiday v decembri 1983. V decembri 1984 viedla prvýkrát americkú hitparádu so skladbou Like A Virgin. Od tej doby patrí k popredným svetovým interpretom. V americkej TOP 40 hitparáde mala do týchto dní 48 skladieb, z nich dvanásť sa dostalo až na prvé miesto. V anglickom rebríčku bodovalo 67 skladieb tejto popovej kráľovnej, pričom 13 z nich sa dostalo až na prvé miesto. Na svojom konte má pätnásť štúdiových albumov, najnovší Confessions II vyšiel v júli 2026.
Gary Barlow s piesňou Forever Love viedol hitparádu 16. júla 1996. Prvé úspechy si Gary získal ako člen známej anglickej vokálnej skupiny Take That. Na sólovej dráhe vydal šesť albumov, tri z nich sa dostali na prvé miesto. V singlovej TOP 40 hitparáde mal deväť piesní, tri z nich na prvom mieste.