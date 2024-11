Anglickú hitparádu viedla 22. novembra 1964 vokálna skupina Supremes

Bratislava 22. novembra (TASR) - Anglickú hitparádu viedla 22. novembra 1964 americká dámska vokálna skupina Supremes so skladbou Baby Love. V decembri 1962 vydali prvú LP platňu Meet The Supremes, v auguste 1964 viedli po prvý raz americký rebríček so skladbou Where Did Our Love Go. Boli najslávnejšou vokálnou skupinou 60. rokov v Spojených štátoch, v rokoch 1964 až 1969 mali v hitparáde 12 piesní na prvom mieste. Počas ich účinkovania mali v americkej TOP 40 celkom 34 skladieb.



David Essex s piesňou Gonna Make You A Star viedol hitparádu 22. novembra 1974. Tento anglický herec a spevák začínal vo veku 14 rokov ako bubeník skupiny The Everons vo východnom Londýne. O tri roky neskôr založil skupinu David Essex & The Mood Indigo. V auguste 1973 mal v singlovej hitparáde prvú skladbu Rock On. Pod týmto názvom vydal v októbri 1973 aj prvý album. V polovici 70. rokov bol tínedžerským idolom. V anglickej TOP 40 hitparáde mal 19 skladieb, dve z nich sa dostali na prvé miesto.



O desať rokov neskôr bola prvá Chaka Khan so skladbou I Feel For You. Na hudobnej scéne bola táto americká speváčka od začiatku 70. rokov. Jej začiatky sú spojené s funkovou formáciou Rufus. V júli 1974 mala v singlovej hitparáde prvú skladbu Tell Me Something Good. Vydala 43 singlov, do rebríčka sa dostalo celkom 13 jej skladieb, najúspešnejšou z nich bola I Feel For You. V októbri 1978 vydala prvý album Chaka. Je držiteľkou desiatich cien Grammy. Vyslúžila si prirovnanie Queen Of Funky Soul.



Anglický reggae spevák Pato Banton s piesňou Baby Come Back viedol hitparádu 22. novembra 1994. Rodák z Birminghamu je na scéne od začiatku 80. rokov. Na svojom konte má 15 vydaných albumov, prvým bol Mad Professor Captures Pato Banton v roku 1985. Pieseň Baby Come Back bola v jeho podaní cover verziou hitu skupiny Equals z roku 1968.