< sekcia Magazín
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u odohrajú tri vianočné koncerty
Hoci ide o spojenie dvoch odlišných hudobných žánrov, obe telesá si na pódiu i mimo neho veľmi dobre rozumejú.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Koniec roka bude opäť v znamení hudobného spojenia skupiny Billy Barman a dievčat zo SĽUK-u. Tri špeciálne koncerty sľubujú nielen overený repertoár, ale aj nové piesne a energickú šou plnú tanca. Prvý z nich bude 23. novembra v Bratislave, druhý 27. novembra v Prahe a tretí 5. decembra v Košiciach. TASR informoval PR manažér Marek Kučera.
Pre kapelu, ktorá má za sebou intenzívny rok plný vystúpení, predstavuje táto spolupráca špeciálne obdobie. „Tým, že za rok odohráme desiatky koncertov s našou štandardnou show, je práve koniec roka so SĽUK-om príjemným vytrhnutím zo stereotypu. Nehovoriac o tom, že okrem dievčat a nás, to očividne veľmi baví aj publikum,“ uvádza kapela Billy Barman.
Hoci ide o spojenie dvoch odlišných hudobných žánrov, obe telesá si na pódiu i mimo neho veľmi dobre rozumejú. Bubeník skupiny Billy Barman, Matej Ruman, prirovnáva členov SĽUK-u k elitnému tímu. „Dievčatá a chlapci zo SĽUK-u sú ako slovenská repre. Keďže ide o totálnych profíkov, robiť s nimi je radosť. Mám pocit, že aj ich to s nami baví a navzájom sa v rámci umeleckého zámeru chápeme,“ pochvaľuje si kapela.
Súčasťou koncertného playlistu budú nepochybne aj skladby zo spoločného albumu Potichu. Podľa vyjadrenia kapely sú piesne Vrkoče a Jej sloboda obľúbenou povinnou jazdou, bez ktorej si fanúšikovia toto spojenie už nevedia predstaviť. Navyše, do začiatku prvého koncertu, ktorý sa uskutoční 23. novembra v Bratislave, plánuje Billy Barman vydať ešte jeden až dva single z pripravovaného nového albumu, pričom minimálne jeden z nich by mal zaznieť priamo na vianočných koncertoch.
Tohtoročné turné zároveň prinesie ešte bohatší vizuálny zážitok. Na pódiu sa totiž nepredstavia nielen speváčky, ale omnoho väčšie teleso. „Cestuje s nami obrovský ansámbel zo súboru. Nielen dievčatá speváčky, ale aj tanečníci a tanečníčky. Takže nuda na stagei rozhodne nebude,“ odkazujú hudobníci.
Pre kapelu, ktorá má za sebou intenzívny rok plný vystúpení, predstavuje táto spolupráca špeciálne obdobie. „Tým, že za rok odohráme desiatky koncertov s našou štandardnou show, je práve koniec roka so SĽUK-om príjemným vytrhnutím zo stereotypu. Nehovoriac o tom, že okrem dievčat a nás, to očividne veľmi baví aj publikum,“ uvádza kapela Billy Barman.
Hoci ide o spojenie dvoch odlišných hudobných žánrov, obe telesá si na pódiu i mimo neho veľmi dobre rozumejú. Bubeník skupiny Billy Barman, Matej Ruman, prirovnáva členov SĽUK-u k elitnému tímu. „Dievčatá a chlapci zo SĽUK-u sú ako slovenská repre. Keďže ide o totálnych profíkov, robiť s nimi je radosť. Mám pocit, že aj ich to s nami baví a navzájom sa v rámci umeleckého zámeru chápeme,“ pochvaľuje si kapela.
Súčasťou koncertného playlistu budú nepochybne aj skladby zo spoločného albumu Potichu. Podľa vyjadrenia kapely sú piesne Vrkoče a Jej sloboda obľúbenou povinnou jazdou, bez ktorej si fanúšikovia toto spojenie už nevedia predstaviť. Navyše, do začiatku prvého koncertu, ktorý sa uskutoční 23. novembra v Bratislave, plánuje Billy Barman vydať ešte jeden až dva single z pripravovaného nového albumu, pričom minimálne jeden z nich by mal zaznieť priamo na vianočných koncertoch.
Tohtoročné turné zároveň prinesie ešte bohatší vizuálny zážitok. Na pódiu sa totiž nepredstavia nielen speváčky, ale omnoho väčšie teleso. „Cestuje s nami obrovský ansámbel zo súboru. Nielen dievčatá speváčky, ale aj tanečníci a tanečníčky. Takže nuda na stagei rozhodne nebude,“ odkazujú hudobníci.