Bratislavské jazzové dni 2024 sa začínajú o dva týždne

Bratislava 3. októbra (TASR) - Tohtoročné Bratislavské jazzové dni ponúkajú od 18. do 20. októbra pestrý program so špičkovými hudobníkmi z celého sveta, predstaví sa francúzsky šarm s jazzovou virtuozitou v podaní Richard Galliano NYT Trio, hviezdy elektronického jazzu GoGo Penguin, geniálny klavirista Alfa Mist, gitarový majster Bill Frisell, americký saxofonista Steve Coleman či brazílska speváčka Bia Ferreira. TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.



Hlavnou hviezdou piatkového večera (18. 10.) je Alfa Mist, klavirista a skladateľ z Londýna. Začínal ako hip-hopový a grime producent, pri hľadaní inšpirácie narazil na nahrávky Milesa Davisa a Hansa Zimmera a aj ich vplyvom začal študovať hru na klavír a ponoril sa do jazzu. V piatok sa na festival predstaví aj Steve Coleman, saxofonista, ktorý je v stále sa meniacom jazzovom svete stálicou už od osemdesiatych rokov.



Druhý, sobotný večer (19. 10.) prinesie brazílsku speváčku Biu Ferreiru a britskú hudobnú skupinu GoGo Penguin. Bia Ferreira, speváčka, skladateľka a multiinštrumentalistka, definuje svoju hudbu ako Black Women's Music. GoGo Penguin je momentálne vlajkovou loďou novej britskej jazzovej vlny, ktorá je už niekoľko rokov dôležitou súčasťou celosvetovej progresívnej jazzovej scény.



Záverečný deň v nedeľu (20. 10.) sa na festivale predstavia dvaja špičkoví hudobníci so svojimi kapelami - americký gitarový mág Bill Frisell a francúzsky akordeonista Richard Galliano. Galliano je nepochybne najslávnejším žijúcim akordeonistom, ktorý je hviezdou nielen jazzovej, ale aj klasickej a world-music scény. Na "jazzáky" prichádza už po tretíkrát, 20. októbra príde so svojím aktuálnym New York Tango Triom, s ktorým hrá skladby z repertoáru svojho kamaráta Astora Piazzolu, doplnený o vlastné kompozície. Ďalšou hviezdou a hudobným virtuózom nedeľného večera je Bill Frisell. Je to americký jazzový gitarista, ktorý už štyri desaťročia patrí do absolútnej prvej ligy. V Bratislave, kde bude mať v októbri koncertnú premiéru, príde s repertoárom, ktorého základom je úspešný dvojalbum Four, ktorý vyšiel pred dvomi rokmi.



Organizátori festivalu každoročne dávajú veľký priestor aj slovenským kapelám a interpretom. V sobotu sa predstaví mladá speváčka a hudobníčka Nina Kohout, v nedeľu bude koncertovať ikona slovenskej hudobnej scény Ajdži Sabo s projektom Fluided. Festival v piatok otvorí svojím koncertom víťaz minuloročnej súťaže Drahoslav Bango & Friends. Súčasťou tohtoročného festivalu je Pódium mladých talentov, súťaž mladých kapiel, ktoré sa predstavia počas koncertného večera 17. októbra v bratislavskom klube Jazztikot.