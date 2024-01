VIDEO: Call Dominika predstavuje novú skladbu Môj zlodej vie

Bratislava 28. januára (TASR) - Speváčka, ktorá vystupuje pod pseudonymom Call Dominika, predstavuje novú skladbu Môj zlodej vie. Prichádza s ňou po piesni Srdce v ohni, ktorú venovala svojej kamarátke. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



"Skladba Môj zlodej vie je inšpirovaná soundtrackom klasických filmov - 2006 chick flick, ide o celkovú emóciu hudby z romantických komédií. Text vykresľuje, ako komplikované je sa preniesť cez niekoho, aj keď vám už do života vstúpil niekto nový. V slohách spomínam a vravím, že raz sa stratí záujem a v refréne zas oznamujem, že má niekoho nového, ale predošlý zlodej už jej srdce ukradol. To je jedna z interpretácií songu. No ako pri mojej každej, aj pri tejto si tú svoju interpretáciu nájde každý podľa seba, a to sa mi páči na umení, rozmanitosť pocitov," vysvetľuje Dominika.







O edit videoklipu sa postarala samotná speváčka, kameru zastrešil David Dugovič. Text napísala Dominika, hudbu a mixmaster realizoval Martin Agh.