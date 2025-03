David Koller vo štvrtok uvádza v Bratislave koncert Best Of

Bratislava 5. marca (TASR) - David Koller, jedna z najvýraznejších osobností českej hudobnej scény, prichádza do Bratislavy. Vo štvrtok 6. marca uvedie v bratislavskej Peugeot aréne Národného tenisového centra koncert pod názvom David Koller Best Of. Uvedie na ňom všetky dôležité skladby z jeho dlhoročnej a bohatej kariéry, ktorá sa začala v skupine Jasná Páka. Predskokanom koncertu bude Lukáš Adamec so skupinou. TASR o tom informoval PR manažér Michal Očovan.



Spevák, skladateľ a hudobník, pražský rodák David Koller (1960) začínal svoju umeleckú dráhu v detskom súbore Bambini di Praga. Ako prvú si vyskúšal bratovu súpravu bicích nástrojov, keď brat odišiel na dva roky na vojnu. Jeho prvou skupinou bola v roku 1980 Jasná páka. V roku 1982 vznikla v Prahe amatérska skupina Žentour a jej členom bol aj Koller. V roku 1987 bol spoluzakladateľom skupiny Lucie, s ktorou hral až do ich rozchodu v roku 2005.



V roku 1993 nahral prvý sólový album, na ktorom bola aj známa pieseň Chci zas v tobě spát. Po rozchode Lucie si zostavil vlastnú formáciu Kollerband. V októbri 2006 vydal sólový album Nic není nastálo, v novembri 2010 album Teď a tady. V marci 2015 vydal štúdiový album ČeskosLOVEnsko, v septembri 2016 vydal album David Koller & Friends. Vo februári 2023 vydal nový album LP XXIII. V súčasnosti pripravuje album Best Of, na ktorom ponúkne nové verzie známych piesní z jeho repertoáru.