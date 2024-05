Dua Lipa vydala tretí štúdiový album s názvom Radical Optimism

Bratislava 3. mája (TASR) - Speváčka Dua Lipa, držiteľka troch cien Grammy a siedmich Brit Award, vydala v piatok dlhoočakávaný tretí album s názvom Radical Optimism. Album obsahuje jedenásť piesní vrátane troch singlov - Illusion, Training season a Houdini. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Novinka ponúka piesne End Of An Era, Houdini, Training Season, These Walls, Whatcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything For Love, Maria, Happy For You.



"Tento album som napísala počas doby, keď som bola sama. Vždy som prichádzala do štúdia s nejakým vtipným príbehom, ktorý mi dal inšpiráciu k novej piesni. Je tam voľnosť a úprimnosť, ktorú som predtým nemala," vyjadrila sa speváčka k albumu.



Na albume spolupracovala s producentmi Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobiasom Jessom Jr. a Kevinom Parkerom z Tame Impala. "Všetky naše skúsenosti a prístup k práci sa skvele prelínali ako po ľudskej stránke, tak aj hudobne. Boli sme voči sebe otvorení a slobodne hovorili o svojich skúsenostiach," pochvaľuje si spoluprácu speváčka.



Album Radical Optimism opisuje ako psychedelický pop a čerpá zo skúseností a objavovania samej seba. "Čistá radosť z jasnosti v situáciách, ktorým sa predtým zdalo nemožné čeliť. Tvrdé lúčenie a vratké začiatky, ktoré predtým ničili vašu dušu, sa stávajú míľnikmi, kedy volíte optimizmus a v onom chaose sa učíte preplávať s gráciou," dodala.



Predchádzajúci, platinou ocenený album Future Nostalgia, upevnil pozíciu Dua Lipy ako nespochybniteľnej popovej hviezdy, ktorej nahrávky sa pravidelne pohybujú na prvých priečkach hitparád. Nahrávka nominovaná na Grammy bola v roku 2021 najdlhšie sa držiacim titulom v TOP 10 prestížneho rebríčka Billboard 200.