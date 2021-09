Džezový gitarista a skladateľ Matúš Jakabčic má 60 rokov

Matúš Jakabčic, archívne foto. Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 14. septembra (TASR) – Matúš Jakabčic je renomovaný džezový gitarista, skladateľ a aranžér, ale tiež producent, hudobný režisér a pedagóg. Ako autor aj interpret spolupracoval s mnohými poprednými domácimi a medzinárodnými hudobnými telesami a sólistami, má za sebou množstvo vlastných úspešných projektov. Od roku 2011 je riaditeľom Hudobného fondu.V utorok 14. septembra bude mať významný slovenský džezový hudobník RNDr. Matúš Jakabčic 60 rokov.Matúš Jakabčic sa narodil 14. septembra 1961 v Bratislave. V roku 1984 úspešne absolvoval štúdium teoretickej kybernetiky na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského (dnes Fakulta matematiky, fyziky a informatiky). Popri tom študoval hru na klasickej gitare na Ľudovom konzervatóriu. V rokoch 1986 – 1991 vyštudoval kompozíciu na bratislavskom konzervatóriu a v roku 1995 zavŕšil štúdium džezovej kompozície na Berklee College of Music v Bostone v Spojených štátoch amerických.V rokoch 1993 – 2010 vyučoval na bratislavskom konzervatóriu. Na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici pôsobil v rokoch 2009 – 10, od 2010 začal vyučovať na Janáčkovej akademii múzických umění (JAMU) v Brne. Za riaditeľa Hudobného fondu bol zvolený 13. októbra 2010. V tejto funkcii pôsobí od 1. januára 2011.Ako hudobník začínal od roku 1983 v skupine Stop Time, s ktorou získal v roku 1988 prvú cenu na Medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch.V rokoch 1985 – 89 bol členom Tanečného orchestra Československej televízie v Bratislave, kde sa uplatnil aj ako skladateľ a aranžér, spolupracoval s Big Bandom bratislavského konzervatória (1986 – 1990). Zároveň bol v období rokov 1986 – 91 členom Tria Jakabčic-Burian-Jaro.V rokoch 1987 – 94 pôsobil v Kvintete Dušana Húščavu. Tvoril duo s klaviristom Gabrielom Jonášom, ktoré sa neskôr rozšírilo o českého kontrabasistu Roberta Balzara na trio. Počas štúdií za oceánom spolupracoval s Big Bandom Grega Hopkinsa.Spolupracoval tiež s viacerými veľkými džezovými telesami – s Big Bandom Radio Bratislava, Big Bandom Radio Praha, Big Bandom Gustava Broma, a tiež s Euro Jazz Big Bandom v Paríži. Pôsobil v East European Artsemble Ľuboša Šrámka. Rovnako úspešne spolupracoval aj s orchestrami vážnej hudby – so Slovenskou filharmóniou, so Štátnou filharmóniou v Košiciach či s Moyzesovovým kvartetom.Sám založil viacero džezových formácií ako napríklad Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band, spomínané zoskupenie Stop Time, Matúš Jakabčic Tentet, Bee Connection, Madhouse, Matúš Jakabčic Quartet a EU Big Band.Matúš Jakabčic je autorom muzikálu Umrieť pre krásu na motívy Manon Lescaut – novely, ktorú v roku 1731 napísal spisovateľ Abbé Prévost. Spomedzi ďalších skladieb možno spomenúť suity pre big band Last Piece, No Name Extension (obidve 1995), 1. 4. E. M. (2000) a dielo Magic Zephyr (2011, s rakúskym džezovým hudobníkom Harrym Sokalom). Je autorom hudby k trom televíznym inscenáciám.Zložil viacero skladieb pre symfonický orchester a džezové zoskupenia. Najrozsiahlejším dielom spomedzi nich je cca 45-minútová skladba Medzi dvoma svetmi (Between 2 Worlds), ktorá vznikla na objednávku Štátnej filharmónie Košice. Skladba pre symfonický orchester a jazzové kvinteto mala slovenskú premiéru 29. októbra 2010. K novším prírastkom jeho tvorby patrí skladba Jesenné Trblietanie pre Štátny komorný orchester Žilina a jazzový septet, ktorá vznikla na objednávku festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností v roku 2010.Ako interpret a skladateľ figuruje na viac než dvadsiatich hudobných nosičoch, naposledy na albume Hany Šebestovej s názvom Utajená (2010). Účinkoval na festivaloch a koncertoch takmer po celej Európe, v USA, v Izraeli, Alžíri a na Kube.Popri spomínanom ocenení z Karlových Varov získal Matúš Jakabčic v roku 1993 cenu Ladislava Martoníka ako džezmen roka a Cenu Charlesa Mingusa (1995). Stal sa víťazom skladateľskej súťaže Roku slovenskej hudby (1996) so skladbou Lower East Boston Alcoholic Group, so skladbou Rhythm bol finalistom Medzinárodnej súťaže džezových tém v Monaku (1997).