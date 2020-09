Emma Drobná vydáva druhý štúdiový album Better Like This

Bratislava 25. septembra (TASR) - Jedna z najznámejších slovenských speváčok Emma Drobná vydala druhý štúdiový album Better Like This. Ponúka na ňom 11 nových piesní, sú nimi Between Us, Demons, Stratím sa ti ráno feat. Separ, Yeah Baby (F*ck With Me), Heaven Only Knows, I'll Be Alright, Watch Over Me, Should I Give Up, Go To Hell, I Loved You a Better Like This. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album vznikal počas dvoch rokov v spolupráci s osvedčeným spoluautorským a producentským tímom Adrián Líška, Peter Graus a Tomáš Zubák. Zaujímavosťou je opäť jediná skladba v slovenčine Stratím sa ti ráno, do ktorej si Drobná pozvala slovenského rapera Separa. Z novinky cítiť moderný zvuk aj uptempové skladby.







„Lepšie je to takto, mám pocit, že nový album ma vystihuje omnoho viac ako osobu aj ako speváčku, lebo všetko v mojom súčasnom živote je lepšie ako kedykoľvek predtým,“ vysvetľuje Drobná názov albumu. „Aj pieseň s názvom Better Like This, ktorá sa objavuje na albume, patrí medzi moje najobľúbenejšie. A skratka názvu BLT označuje známy sendvič. Pripadalo mi to veľmi originálne a vtipné, spojiť to s titulom môjho druhého štúdiového albumu,“ dodala.



Platňu dlhšie predznamenáva pieseň Yeah Baby!, ktorá sa už 11 týždňov drží v prvej 20 najhranejších piesní na Slovensku a zároveň je na druhej priečke v Airplay TOP 50 SK hitparáde. Speváčka prežíva aktuálne šťastné obdobie, čo sa prejavilo aj na nálade tejto piesne. Svieži singel sa stal letným hitom a ide o druhú skladbu z nového albumu po piesni Demons.



Emma Drobná, rodáčka z Nového Mesta nad Váhom, sa do povedomia verejnosti dostala vďaka víťazstvu v súťaži Česko-Slovenská SuperStar 2015. Svoj prvý štúdiový album You Should Know vydala v roku 2017. Najväčším hitom z neho sa stala skladba Words, ktorá sa v oficiálnom rádiovom prehľade na Slovensku objavovala neuveriteľných 120 týždňov. Na YouTube klip nazbieral vyše 8,3 milióna pozretí. Ale aj ďalšie piesne ako Smile, Try, Remember si zaslúžili svoje miesto v playlistoch slovenských a českých rádií. Drobná bola na Slovensku opakovane vyhlásená za najúspešnejšieho interpreta, čo sa rádií týka. Jej single Smile a Words sa stali najhranejšími piesňami v slovenskom éteri v rokoch 2017 a 2018.