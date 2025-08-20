< sekcia Magazín
Elizabeth Kopecká vydáva nový singel Z nuly na sto
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Česká speváčka Elizabeth Kopecká zaraďuje najvyššiu rýchlosť a mieri priamo k poslucháčskym srdciam. Nový singel Z nuly na sto vznikol v autorskej spolupráci so Štěpánom Urbanom a producentom Under My Pillow. Song kombinuje letnú energiu s emóciami. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Klipu k piesni Z nuly na sto sa ujala pre Elizabeth už dobre známa Anežka Horová, ktorá stojí tiež za videoklipom k jej hitu Plán B. Nový videoklip vtiahne diváka svojou estetikou: farebné tóny a štylizácia pripomínajú vlnu nostalgie, akú pozná z ranej tvorby Lany Del Rey. Klip tak jednoznačne stavia na atmosfére a je vizuálnym zážitkom.
„Milujem sa zamilovať z nuly na sto. Keď je to extrémne rýchle a hlboké. Presne tento pocit vášnivej a silnej potreby mať toho druhého som vložila do novej skladby a verím, že každý, kto má rád túto lásku alebo si tým prešiel, bude sa mu páčiť aj moja novinka Z nuly na sto,“ dodáva na margo svojho nového singla Elizabeth Kopecká.
V posledných rokoch si získala pozornosť sériou úspešných českých singlov, v ktorých naplno ukázala svoj cit pre melódiu, jedinečný hlas i autentický výraz. Každý nový krok ukazoval jej rastúce sebavedomie a osobitosť, a práve teraz prichádza okamih, kedy sa všetky tieto skúsenosti zúročia. Na jeseň totiž Elizabeth vydá svoj debutový album. Pre každého umelca ide o veľký míľnik a v prípade Elizabeth ide o krok, na ktorý fanúšikovia dlho čakali.
