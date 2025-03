Formácia Hotel Art so singlom High Fashion znie na vlnách BBC

Bratislava 21. marca (TASR) - Britsko-slovenské duo Hotel Art, ktoré tvorí Boo Hewerdine a Vlado Nosáľ, prichádza s novým singlom High Fashion. Štvrtý singel z ich minuloročného albumu Elevator Music vychádza v piatok pod značkou Bruuder Records. Už teraz sa teší z úspechu na britských rádiových vlnách - pieseň sa dostala do vysielania BBC 6 aj BBC Scotland a získava si čoraz viac poslucháčov. TASR informoval PR manažér Branislav Kaľavský.



"High Fashion je inšpirovaná rovnomennou knihou poľského fotografa Pawla Jaszczuka, ktorú mi ukázala moja manželka Soňa. Sú v nej zachytené portréty japonských zamestnancov, ktorí po vyčerpávajúcom pracovnom dni padajú od únavy a alkoholu rovno na chodník - v oblekoch, v akomsi elegantnom bezvedomí. Zvláštnou zhodou okolností mal túto knihu aj Boo, a tak sme sa o nej začali rozprávať. A ako to u nás býva, rozhovor sa pretavil do pesničky," hovorí Vlado Nosáľ.



Spomienky na Tokio oživuje aj Boo Hewerdine: "V 90. rokoch som tam koncertoval a každé ráno som videl ľudí, ktorí ležali opití na uliciach v drahých oblekoch. Nikto ich neotravoval, boli v bezpečí. Tento zvláštny mix pracovnej kultúry a totálneho vyčerpania nás fascinoval. High Fashion využíva autentické zábery z knihy High Fashion so súhlasom jej autora Pawla Jaszczuka. High Fashion je už teraz na ceste stať sa jednou z najzaujímavejších skladieb tejto jari."