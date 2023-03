Geniálny grécky skladateľ Vangelis sa narodil pred 80 rokmi

Agria/Bratislava 29. marca (TASR) – Priaznivci elektronickej a filmovej hudobnej tvorby si v stredu 29. marca pripomenú nedožitých 80 rokov známeho gréckeho hudobného skladateľa a hráča na klávesových nástrojoch Vangelisa. Jeho viac ako 50-ročnú hudobnú kariéru prezentuje vyše 50 vydaných albumov a kompilácií i množstvo ocenení, medzi ktorými je aj soška Oscara za hudbu k filmu Ohnivé vozy (Chariots of Fire) z roku 1981.



Evangelos Odysseas Papathanassiou, tak znie Vangelisovo rodné meno, sa narodil 29. marca 1943 v gréckom pobrežnom meste Agria, vyrastal v Aténach. Otec pracoval v obchodnej sfére, matka bola sopranistkou. Hlavne vďaka matke sa o hudbu zaujímal od malička. Učil sa hrať na klavíri - spočiatku to bola tradičná grécka hudba, neskôr sa začal zaujímať aj o jazz a rock.



V roku 1963 založil s tromi spolužiakmi zo školy skupinu The Forminx, ktorá hrávala cover verzie piesní a pôvodný materiál, ktorý z veľkej časti napísal Vangelis s anglickými textami. Spolu hrávali do roku 1966, kedy sa skupina rozpadla.



V roku 1967, uprostred politických nepokojov v Grécku, odišiel do Paríža. Vo francúzskej metropole založil v roku 1968 so svojimi krajanmi Demisom Roussosom a Loukasom Siderasom skupinu Aphrodite's Child. Ich najväčším hitom bola skladba Rain And Tears, ktorou sa presadili aj v anglickej hitparáde. Rozišli sa v roku 1972, ale Vangelis naďalej spolupracoval so spevákom Roussosom, produkoval jeho single a albumy.



Na sólovej dráhe vydal Vangelis prvý album Fais que ton ręve soit plus long que la nuit už v júli 1972. V októbri 1973 vydal druhý album Earth a v decembri 1975 tretí s názvom Heaven and Hell.



V rokoch 1970 až 1974 sa zúčastnil na rôznych sólových projektoch vo filme, televízii a v divadle. Zložil hudbu k filmu Sex Power (1970) v réžii Henryho Chapiera, po ktorom nasledovali Salut, Jerusalem (oba v roku 1972) a film Amore (1974).



V roku 1974 absolvoval stretnutie so skupinou Yes na post klávesáka skupiny, pre zložité problémy s vybavovaním víz a cestovaním však ponuku odmietol. Stretnutie inicioval spevák kapely Jon Anderson, s ktorým potom v júli 1981 nahral album The Friends Of Mr. Cairo.



Po presťahovaní sa do Londýna v roku 1975 založil v auguste nové štúdio. Veľký úspech mu priniesla hudba k filmu Ohnivé vozy (Chariot of Fire), ktorý mal premiéru 31. marca 1981. Za túto hudbu získal Oscara, prevziať si ju však neprišiel, lebo sa veľmi bál lietania.



O rok neskôr vytvoril Vangelis ikonický soundtrack k sci-fi filmu Blade Runner (1982) režiséra Ridleyho Scotta, za ktorý získal nomináciu na Zlatý glóbus pre najlepšiu hudbu. Nomináciu na toto prestížne ocenenie získal tiež o desať rokov za hudbu k historickému veľkofilmu 1492: Dobytie raja (1492: Conquest of Paradise, 1992), na tvorbe ktorého opäť spolupracoval s režisérom Ridley Scottom.



Skladateľ zložil aj oficiálnu hymnu majstrovstiev sveta vo futbale 2002, ktoré sa konali v Kórejskej republike a v Japonsku. V posledných dvadsiatich rokoch spolupracoval s NASA a ESA na hudobných projektoch Mythodea (1993), Rosetta (2016) a Juno to Jupiter, ktorý bol jeho posledným štúdiovým albumom.



Americký filmový inštitút nominoval Vangelisovu hudbu pre Blade Runner a Ohnivé vozy (Chariot of Fire) do zoznamu 25 najlepších filmových soundtrackov.



Umelcova sólová diskografia obsahuje 23 štúdiových, 26 kompilačných albumov a 12 soundtrackov. S Jonom Andersonom ako duo Jon a Vangelis vydali štyri štúdiové albumy a dve kompilácie.



Geniálny grécky skladateľ, ktorý patrí medzi najväčších skladateľov elektronickej hudby všetkých čias, zomrel na zlyhanie srdca 17. mája 2022 vo veku 79 rokov v nemocnici v Paríži.