Habera a Team Tour 100 hlásia veľký záujem fanúšikov o koncerty

Bratislava 16. novembra (TASR) - Celkom 14 koncertov v budúcom roku ohlásili v závere leta Pavol Habera a skupina Team v Čechách a na Slovensku. Habera a Team Tour 100 ponúkne neskutočnú energiu, najväčšie hity, jedinečnú atmosféru a špičkový výkon skupiny, ktorá budúcoročným turné oslávi 60 rokov svojho frontmana a 40 rokov účinkovania na hudobnej scéne. Vyzerá to tak, že to bude poriadna oslava plná zaujímavých čísel. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Na Slovensku päť amfiteátrov a k tomu dva zimné štadióny, v Čechách sedem zimných štadiónov, to je aktuálna zostava budúcoročných vystúpení kapely Team. Slovenskú časť začnú 22. júna na amfiteátri v Nitre, 29. júna to bude aréna v Brezne, ďalšími zastávkami budú Martin (29. 6., amfiteáter), Zemplínska Šírava (10. 7. amfiteáter), Východná (13. 7., amfiteáter), Detva (27. 7., amfiteáter) a Bratislava (6. 12. Tipos aréna).



Naposledy boli na turné pred piatimi rokmi, takže fanúšikovia sa už nevedia dočkať, o čom svedčí aj aktuálny predaj na oboch brehoch rieky Morava.



"Teším sa, že už viac ako 35.000 fanúšikov si zakúpilo vstupenky na nás, prakticky za prvý mesiac predaja. Myslím, že je to OK, ale my chceme oslavu poriadne nabitú do posledného miesta, takže nepoľavujeme, aj keď do koncertov ešte máme chvíľu čas," reagoval na aktuálny predaj frontman Pavol Habera, ktorý predstavil posilu - nového partnera 'na palube': "Zároveň dovoľte, aby som privítal nášho exkluzívneho partnera na Slovensku, takže od tejto chvíle už vám naše turné priváža DeutschMann!"