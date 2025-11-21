< sekcia Magazín
Hilary Duff sa takmer po dekáde vracia k hudbe so singlom Mature
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Multiplatinová superstar Hilary Duff sa vracia do popového sveta s dlhoočakávaným singlom Mature. Ide o jej prvú novú hudbu za posledných desať rokov. Pieseň napísala spoločne so svojím manželom, Matthew Koma je držiteľom Grammy (Britney Spears, Pink) a Madisonom Love (Halsey, Ava Max). Sarkastická a zároveň žiarivá skladba je osobnou fikciou inšpirovanou romantickými dobrodružstvami z mladistvých rokov. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
„Mature je taký malý rozhovor, ktorý vedie moje súčasné ja so svojim mladším ja. Obe reflektujeme minulú skúsenosť a posielame si vzájomne lásku. Je to úsmev, mrknutie a pocit vďačnosti, že sme pevne ukotvené tam, kde sme dnes,“ hovorí Hilary.
Pieseň je zasadená do jasnej popovej produkcie a nesie interpretkin typický mix vtipu a zraniteľnosti. K piesni vznikol aj pôsobivý videoklip. Singel prichádza krátko po oznámení pripravovanej dokumentárnej série, ktorá bude sledovať dlhoočakávaný návrat k hudbe aj jej osobnú cestu. Fanúšikovia uvidia všetko - radosti, výzvy i každodennú rovnováhu medzi starostlivosťou o rodinu, nahrávaním novej hudby, skúškami živých vystúpení a prípravou na prvé veľké koncertné vystúpenie po viac ako desiatich rokoch.
Hilary Duff patrí medzi najvýraznejšie hviezdy svojej generácie. Multiplatinová ikona sa vracia do popového sveta s najodvážnejším a najsebavedomejším projektom svojej kariéry. Po vzostupe k sláve ako titulná hviezda Disney Channel hitu Lizzie McGuire začala svoju hudobnú dráhu štyrikrát platinovým albumom Metamorphosis (2003, hity So Yesterday a Come Clean). Hilary teraz začína novú vzrušujúcu kapitolu a prináša svoju prvú hudbu od roku 2015 (Breathe In. Breathe Out s prispením producentov a spoluautorov ako Tove Lo alebo Ed Sheeran).
