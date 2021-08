Augustový rebríček singlov v USA viedol v 1961 Bobby Lewis

Bratislava 28. augusta (TASR) – V Spojených štátoch viedol singlový rebríček 28. augusta 1961 Bobby Lewis s piesňou Tossin' And Turnin'. Na čele bola sedem týždňov. Tento spevák a klavirista z americkej Indiany hral na klavíri od šiestich rokov, na scéne bol od 50. rokov, známym sa stal aj vďaka účinkovaniu v Divadle Apollo v New Yorku. Najväčším Bobbyho hitom bola práve táto pieseň, zaznela aj vo filme Animal House, ktorý bol nakrútený v roku 1978. Úspech mal aj s piesňou One Track Mind v septembri 1961.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Bee Gees so skladbou How Can You Mend a Broken Heart. Bee Gees patria medzi najúspešnejšie kapely druhej polovice 20. storočia. Barry spolu s bratmi, dvojčatami Mauriceom a Robinom získali prvé úspechy už počas pobytu v Austrálii. Najväčším hitom z ich pobytu u protinožcov bola pesnička Spicks & Specks. Vo februári 1967 sa rodina Gibbovcov vrátila do Anglicka a tu začína slávna éra skupiny. S jednou prestávkou na začiatku 70. rokov účinkovala trojica bratov až do roku 2003, keď 12. januára zomrel náhle Maurice Gibb. Druhý z dvojčiat Robin Gibb zomrel 20. mája 2012.



Hviezdna spevácka dvojica Diana Ross a Lionel Richie viedla rebríček 28. augusta 1981 s piesňou Endless Love. Na čele bola deväť týždňov. Diana Ross zbierala úspechy v 60. rokoch so skupinou Supremes, a potom na sólovej dráhe, podobne Lionel Richie so skupinou Commodores, a potom aj ako sólista.



Nielen anglický, ale aj americký rebríček viedol Bryan Adams so skladbou (Everything I Do) I Do It For You. Na čele bola sedem týždňov. Kanaďan Bryan Adams začínal v roku 1976 ako spevák skupiny Sweeney Todd. Od roku 1980 je na sólovej dráhe, začal ju albumom Bryan Adams, ktorý vyšiel vo februári 1980. V roku 1983 mal v rebríčku prvý hit Straight From The Heart. V americkej hitparáde mal zatiaľ 25 piesní, štyri z nich sa dostali na prvé miesto. Jednou z nich bola práve (Everything I Do) I Do It For You z roku 1991, ktorá bola titulnou vo filme Robin Hood. Bola zaradená aj na úspešný album Waking Up the Neighbours, vydaný v septembri 1991.