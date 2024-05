Bratislava 31. mája (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedol v máji 1954 Johnnie Ray s piesňou Such a Night. Tento americký spevák, skladateľ a klavirista si úspech získal už v roku 1951 s pesničkou The Little White Cloud That Cried. Na svojom konte má šesť desiatok singlov a viac ako desiatku LP platní. Zomrel vo februári 1990 vo veku 63 rokov.



O desať rokov neskôr viedla hitparádu dvojica Peter & Gordon so skladbou A World Without Love. Svoju spevácku dráhu začali v januári 1964 v londýnskom klube Pickwick. Už v apríli 1964 viedli anglickú hitparádu so skladbou A World Without Love. Zložil ju pre nich Paul McCartney, ktorý v tej dobe chodil s herečkou Jane Asherovou, sestrou Petra Ashera. Zložil im aj úspešné piesne Nobody I Know a Woman. Populárni boli v polovici 60. rokov, rozišli sa v septembri 1968.



Skupina ABBA s piesňou Waterloo kraľovala v máji 1974. S touto skladbou vyhrala 19. ročník piesňovej súťaže Eurovision Song Contest 6. apríla v anglickom Brightone. ABBA suverénne zvíťazila, získala skoro polovicu možných bodov. A zvíťazila vo vážnej konkurencii, Anglicko zastupovala Olivia Newton-Johnová, Taliansko Gigliola Cinquetti, ktorá už raz vyhrala, Holandsko už vtedy známa dvojica Mouth & McNeal. Aj keď víťazstvo na Eurovízii neznamená automaticky svetovú slávu, švédskej štvorici sa to podarilo.



Desať rokov po nich viedol májový rebríček Lionel Richie so skladbou Hello. Tento spevák, skladateľ a hráč na klávesových nástrojoch začínal svoju úspešnú dráhu v roku 1967 v skupine Commodores. V roku 1982 zo skupiny odišiel a rozhodol sa pre sólovú dráhu. Už v októbri 1982 vydal prvý sólový album Lionel Richie. Do dnešných dní má na svojom konte desať štúdiových albumov, ten desiaty s názvom Tuskegee vydal v marci 2012. V singlovej hitparáde mal 16 skladieb, päť z nich sa dostalo až na prvé miesto.



Spevák Tony Di Bart s piesňou The Real Thing viedol hitparádu v máji 1994. Rodák z anglického Maidenhead je na scéne od roku 1994, v singlovej hitparáde mal päť skladieb a táto bola najúspešnejšou z nich.