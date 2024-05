Bratislava 31. mája (TASR) - Americkú singlovú hitparádu viedol v máji 1954 Perry Como s piesňou Wanted. Rodák z Pensylvánie začínal spevácku dráhu v roku 1933 s orchestrom Freddyho Carloneho. Prvé skladby nahral v roku 1936 s orchestrom Teda Weemsa. Od 50. rokov mal vlastnú televíznu Perry Como Show a neskôr Perry Como's Music Hall. Bol spolupútnikom Franka Sinatru, obľúbený bol u strednej generácie amerických poslucháčov. V singlovej hitparáde mal 29 skladieb, štyri z nich sa dostali na prvé miesto.



V máji 1964 bola hitom skladba Hello, Dolly! v podaní Louisa Armstronga. Pieseň pochádza zo slávneho muzikálu Hello, Dolly!, ktorý mal premiéru v roku 1964 na Broadwayi, v decembri 1969 mala premiéru filmová verzia režiséra Gena Kellyho.



Domáca kapela Grand Funk Railroad sa na čelo hitparády dostala v máji 1974 s piesňou The Loco-Motion. Táto formácia vznikla v meste Flint v roku 1968. V auguste 1969 vydali prvú LP platňu On Time. Úspešná pre nich bola prvá polovica 70. rokov, do hitparády sa dostalo deväť ich piesní, z nich dve na prvé miesto, We're An American Band v septembri 1973 a The Loco-Motion v máji 1974, čo bola cover verzia hitu popovej speváčky menom Little Eva z júla 1962.



O desať rokov bodoval na čele rebríčka Phil Collins s piesňou Against All Odds. Úspech si získal ako člen známej skupiny Genesis aj na sólovej dráhe. Na svojom konte má osem sólových albumov, ten ôsmy s názvom Going Back vyšiel v septembri 2010. V singlovej TOP 40 mal 21 skladieb, sedem z nich na prvom mieste.



Skupina Ace Of Base s piesňou The Sign viedla rebríček v máji 1994. Táto disko-popová formácia vznikla v Göteborgu v roku 1990. V máji 1993 mali v rebríčku prvý veľký hit, skladbu All That She Wants. V novembri 1993 vydali prvý album Happy Nation. Vydali päť albumov, ten piaty s názvom The Golden Ratio vyšiel v septembri 2010. V anglickej singlovej hitparáde mali jedenásť, v americkej päť skladieb.