IMT Smile na turné nevynechajú ani Bratislavský hrad a Východnú

Bratislava 28. júna (TASR) - Najúspešnejšia slovenská skupina IMT Smile vypočula žiadosť fanúšikov a pripravila koncertné turné IMT Smile Tour 2023. Začala ho 5. mája v Nových Zámkoch, nevynechá ani Bratislavu a Prahu. Najbližšie koncerty odohrá 30. júna a 1. júla na Bratislavskom hrade, 7. júla pozdraví fanúšikov v amfiteátri vo Východnej, 20. júla bude koncertovať v Prahe.



"Prvýkrát pôjdeme na hrad, teda aspoň na nádvorí hradu si zahráme. Dúfam, že to dopadne dobre. Mám dobrý pocit z toho, čo sa deje, že kapela prechádzala aj ťažkými vecami, ale že vždy si našla chuť hrať ďalej. Myslím si, že chuť nachádzala kapela vždy kvôli fanúšikom," uviedol pre TASR líder kapely Ivan Tásler.



Ku koncertu na Bratislavskom hrade dodal: "Mám pocit, že sme sa už bavili o tom asi pred troma rokmi, doba však bola iná. Všeličo sa mohlo - nemohlo, že či by sme si neskúsili aj takýto koncert. A máme taký pocit, že pre nášho fanúšika, ktorý žije v Bratislave, či už je to Bratislavčan alebo človek, ktorý sa sem prisťahoval, to môže byť pekný zážitok. Už s nami zažili Inchebu, halu Ondreja Nepelu, hranie vonku, ale na hrade chceme, aby to bolo pekné. Že aj my sa z toho tešíme, aj nám záleží na tom, aby to bol krásny zážitok, nielen hudobný, ale aj vizuálny."



V piatok 7. júla odohrá kapela aj koncert v amfiteátri Východná. "Opäť sme zaradili Východnú, som rád, že sme tak urobili. Snažíme sa hrať koncerty na miestach s vyššou kapacitou. Východná nebude taká istá ako pri predchádzajúcich koncertoch, zase chystáme niečo nové, čo ešte tento rok na koncertoch nebolo. Miesto ostáva a chceme, aby to bol nový zážitok," doplnil Tásler.