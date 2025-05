Jana Kirschner nahrala skladbu Medzi nami pre seriál Lebo medveď

Bratislava 21. mája (TASR) - Emotívna pieseň s názvom Medzi nami, ktorú špeciálne pre Voyo Originál Lebo medveď zložila a naspievala Jana Kirschner, zaznieva zámerne až v samotnom závere celej šesťdielnej dokumentárnej série. Skladba vznikla ako reflexia k téme spolunažívania a vychádza z potreby porozumieť prírode, svetu okolo nás aj svetu medzi nami. TASR informoval PR manažér Marek Kučera.



„Milujem prírodu, nachádzam v nej absolútnu inšpiráciu, životnú silu, energiu - popritom mám rešpekt voči všetkému živému. Aj preto sú medvede téma, o ktorej sa doma, keď som na Slovensku, veľa rozprávame. Keď som si pozrela časť série, zaujali ma jej postavy a ich otvorenosť. Zároveň som chcela vedieť, ako sa na medvede dívajú ľudia, ktorí ich poznajú nielen z novín a správ, ale sú s nimi v každodennom kontakte. Aj preto som do tejto piesne išla s určitou zvedavosťou,“ hovorí Jana Kirschner, pre ktorú sa samotný proces stal súčasťou osobného hľadania odpovedí.



„Pre mňa je pri písaní piesne pre seriál alebo film najdôležitejší úplne prvý vnem, ktorý zacítim, keď si dielo pozriem. To znamená, že si ho pustím a do 10 až 15 minút som rozhodnutá, ktorým smerom pôjdem. Následne si nápad nahrám a potom ho nosím v hlave. A keď už príde ten správny čas a všetci doma už spia, potom na ňom začnem pracovať,“ priblížila speváčka proces vzniku piesne.



Jana Kirschner na piesni Medzi nami spolupracovala aj s ‚Medveďom‘. Takúto prezývku má totiž dlhé roky frontman skupiny Bad Karma Boy Juraj Marikovič, ktorý do skladby nahral gitary a spoločne ju s Janou aj produkoval.