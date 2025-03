Jazzových fanúšikov poteší Early Blues D. Bulatkina

Bratislava 5. marca (TASR) - Early Blues (I Listen To) je názov nového singla, ktorého autorom je český klavirista Daniel Bulatkin. Hudobnú novinku vydalo vydavateľstvo Hlava XXII. Skladba je predzvesťou pripravovaného albumu Praying for More Songs to Come, ktorý má vyjsť ešte tento rok. "Sľubuje jedinečný hudobný zážitok pre všetkých milovníkov moderného jazzu," avizuje vydavateľ.



Spresňuje, že za hudobným projektom stojí medzinárodná zostava špičkových jazzových hudobníkov - saxofonista Gilad Atzmon (Izrael/Veľká Británia), klavirista Daniel Bulatkin (ČR), kontrabasista Taras Volos (Ukrajina) a bubeník Dušan Černák (SR).



Singel Early Blues je dostupný na všetkých streamovacích platformách.