Jediný koncert Mariky Gombitovej v tomto roku bude na Slovensku

Bratislava 19. mája (TASR) - Legendárna speváčka a skladateľka Marika Gombitová pripravila pre fanúšikov veľké predvianočné prekvapenie. Po minuloročných vypredaných koncertoch v pražskej O2 aréne vystúpi na jedinom koncerte v roku 2025 na Slovensku. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Koncert Vianoce Mariky Gombitovej s vianočnou atmosférou, najväčšími hitmi Paradiso, Koloseum, Vyznanie, ale aj najnovšími skladbami Fantóm srdca a Stúpanie sa uskutoční v utorok 9. decembra 2025 v bratislavskej Peugeot aréne.



„Som naozaj úprimne rada, že budem opäť môcť vystúpiť a potešiť moje skvelé publikum. Vianoce milujem a verím, že stretnutie s fanúšikmi bude v predvianočnom čase ešte vzácnejšie a emotívnejšie. Už teraz prezradím, že do programu zaradíme aj piesne, ktoré v posledných rokoch na koncertoch neodzneli. Veľmi sa teším, ako ich zaspievam môjmu publiku a na to, že spolu prežijeme čarovný predvianočný večer,” hovorí o pripravovanom koncerte Marika Gombitová.



Čakanie na koncert si fanúšikovia môžu vyplniť počúvaním nových výberových albumov. „Nedávno Opus vydal dvojalbum Dievča s krásnou tvárou a na jeseň sa na trhu objaví výnimočný album zostavený z mojich vystúpení na festivale Bratislavská lýra. Verím, že to mojich priaznivcov poteší,“ dodáva speváčka.



Vstupenky na večer, ktorý bude veľkou oslavou slovenskej populárnej hudby a silným emotívnym zážitkom, ktorý dokáže vyvolať Marika Gombitová a jej piesne v neobyčajnom prepojení medzi pódiom a publikom, sú už v predaji v sieti Ticketportal.