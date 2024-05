Jiří Korn oslavuje jubileum výberovkou To nejlepší (1971 - 2024)

Bratislava 20. mája (TASR) - Česká hudobná legenda Jiří Korn je na scéne už bezmála 60 rokov. V piatok 17. mája oslávil polookrúhle jubileum 75 rokov a pri tejto príležitosti vychádza výber 20 piesní na novej výberovej 2LP s názvom To nejlepší (1971 - 2024). TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.



Fanúšikovia nájdu na novinke pestrofarebný hudobný výber od rytmických "good-timových" popevkov Yvetta či Robinson cez melodicky refrénové piesne ako Žal se odkládá alebo stepovací špeciál Hotel Ritz až po suverénny kontakt so sound & dance modernou 80. a 90. rokov v podobe Karel nese asi čaj, Miss Moskva a Sisyfos. Na novej kompilácii nechýba skladba Té, co snídá z roku 2019 a ani tohtoročná exkluzívna novinka Vím už svý, ktorá vznikala súbežne v češtine i taliančine.



Vysoká profesionalita, poctivé sledovanie a využívanie trendov, fascinujúca breakdancová fyzička, dokonalá pripravenosť na muzikálové úlohy - Korn a jeho nezameniteľný hlas a prejav sú trvalým významným solitérom českej hudobnej scény.



Marcové uvedenie Korna do Siene slávy Českej hudobnej akadémie je dôkazom kvalít tohto špičkového univerzála, speváka a tanečníka. Nový dvojvinyl je zároveň pri tejto príležitosti symbolickým darčekom: Kornovi k jeho k významnému životnému jubileu i početnému fanklubu, ktorý našiel obľubu v jeho pestrofarebnej umeleckej tvorbe.



Po úspešnom koncerte v O2 aréne čaká Korna trojica KORNcertov v najväčších českých mestách - 1. 9. v Ostrave, 8. 9. v Brne a 23. 9. v pražskom Kongresovom centre.